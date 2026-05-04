NÓNG: TPHCM công bố lượng đăng ký nguyện vọng 1 thi lớp 10, xem TẠI ĐÂY

Chiều nay, 4-5, Sở GD-ĐT TPHCM đã chính thức công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1, kỳ thi lớp 10 năm 2026.

Theo đó, số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 ở từng trường THPT, cụ thể:

Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết khi có số lượng đăng ký vào từng trường, phụ huynh và học sinh cân nhắc theo 2 yếu tố.

Nếu trường đã đăng ký mà ổn định, không biến động nhiều thì giữ nguyên nguyện vọng. Ngược lại, nếu trường đã đăng ký có tỉ lệ "chọi" cao thì đổi thành trường khác tương đồng về điểm chuẩn các năm, trường mới đăng ký có thể xa hơn để bảo đảm an toàn.

Thí sinh tại kỳ thi lớp 10 năm 2025

Thí sinh sẽ có 5 ngày điều chỉnh nguyện vọng, từ 17 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5 (chỉ điều chỉnh, không cho phép đăng ký thi mới).

Kết thúc giai đoạn điều chỉnh, Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm đồng bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến từng trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi của sở.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em.

Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường ĐH tuyển 1.195 em. Ngoài ra, 41 Trung tâm GDTX và GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6.