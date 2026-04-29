NÓNG: TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT toàn thành

Sở GD-ĐT TPHCM ngày 29- 4 đã chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập trên địa bàn TP. Chỉ tiêu tuyển sinh là căn cứ quan trọng để đặt hoặc điều chỉnh nguyện vọng ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, tính cả hệ GDTX, năm học 2026-2027, các trường THPT công lập trên địa bàn TP tuyển gần 80% học sinh lớp 9 vào lớp 10, tỷ lệ này tương đương năm học trước (lúc chưa sáp nhập).

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập ở 176 trường THPT công lập

Chỉ tiêu tuyển sinh 41 trung tâm GDTX-GNNN

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường phổ thông trực thuộc ĐH

Trước đó, từ ngày 22-4 đến ngày 28-4, thí sinh đã đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT công lập lớp thường. Trong thời gian này, học sinh cũng đăng ký loại hình dự thi vào lớp 10 gồm: lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp.

Giai đoạn 2: Từ ngày 4-5 đến ngày 8-5, điều chỉnh nguyện vọng lần cuối cùng.

Lưu ý: Thí sinh phải xác định và đăng ký dự thi (hệ thường, chuyên, Đề án tiếng Anh 5695) với ít nhất 1 nguyện vọng cho mỗi loại hình ngay trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2: Thí sinh sẽ có 5 ngày điều chỉnh nguyện vọng, từ 17 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5 (chỉ điều chỉnh, không cho phép đăng ký thi mới)

Kết thúc giai đoạn 2 đăng ký, Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm đồng bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến từng trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi của sở.

Sở GD-ĐT cho biết số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học này là 169.080 học sinh, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước. Trong đó, khu vực 1 (TPHCM) tăng 27.106 học sinh, khu vực 2 (Bình Dương) tăng 8.419 học sinh, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 7.209 học sinh.

So với chỉ tiêu 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 được vào học lớp 10 các trường THPT công lập thì dự kiến có khoảng hơn 50.000 học sinh phải tìm hướng đi khác.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6.