Học sinh Hà Nội có thể trúng tuyển tối đa bao nhiêu nguyện vọng thi lớp 10?

Ở kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội, một học sinh có thể không trúng tuyển nguyện vọng nào hoặc trúng tuyển nhiều nguyện vọng cùng lúc. Cụ thể, nếu đăng ký và đủ điểm, thí sinh có thể trúng tuyển tối đa: 1 nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên; tối đa 4 nguyện vọng vào lớp chuyên; và 1 nguyện vọng vào lớp song ngữ hoặc tăng cường tiếng Pháp. Như vậy, mỗi học sinh có thể trúng tuyển tối đa 6 nguyện vọng.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, theo quy chế, các nguyện vọng chuyên, không chuyên và song ngữ tiếng Pháp được xét tuyển độc lập, đồng thời và bình đẳng. Thứ tự ưu tiên chỉ áp dụng trong cùng một loại hình (chuyên hoặc không chuyên).

Vì vậy, thí sinh có thể trúng tuyển đồng thời nhiều nguyện vọng, gồm cả chuyên, không chuyên và song ngữ. Trường hợp trúng tuyển nhiều lớp chuyên, thí sinh được quyền lựa chọn theo nguyện vọng.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2025. Ảnh: Phạm Hải

Một số phụ huynh cũng thắc mắc trường hợp con trúng tuyển lớp 10 chuyên nhưng không muốn theo học thì liệu có thể chọn nguyện vọng trường THPT công lập không chuyên hay không.

“Giả sử con tôi đăng ký NV1 vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, NV2 vào Trường THPT chuyên Sơn Tây. Nếu trượt NV1, đỗ NV2 nhưng không muốn học, con có bắt buộc theo học trường chuyên không?”, phụ huynh L.A băn khoăn.

Một phụ huynh khác thắc mắc: “Nếu con trúng tuyển nguyện vọng trường chuyên, nhưng đổi ý muốn học trường công lập không chuyên top đầu thì có được hay không?”.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định thí sinh không bắt buộc phải theo học lớp chuyên trong trường hợp trúng tuyển lớp 10 không chuyên. Bởi hệ thống tuyển sinh lớp 10 chuyên và công lập không chuyên là độc lập.

“Đây là trường hợp thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng và có quyền lựa chọn. Nếu trúng tuyển NV2 vào lớp 10 chuyên nhưng không muốn theo học, thí sinh có thể không xác nhận nhập học mà chọn xác nhận nhập học vào trường công lập không chuyên. Tất nhiên, điều kiện cần là phải đỗ cả nguyện vọng công lập không chuyên”, vị này nói.

Ở mùa tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm ngoái, có 2 nữ sinh trúng tuyển tới 6 nguyện vọng, gồm các em Nguyễn Hà An (cựu học sinh lớp 9A4 Trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy) và Nguyễn Đàm Khánh Huyền (cựu học sinh lớp 9K1 Trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm).

Nữ sinh Nguyễn Hà An trúng tuyển 6 nguyện vọng, gồm: (1) chuyên Pháp, (2) chuyên Nga, (3) chuyên Trung (với tổng điểm xét tuyển là 44,7) vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; (4) chuyên Hóa với tổng điểm xét tuyển là 41 vào Trường THPT Chuyên Chu Văn An; (5) công lập không chuyên với tổng điểm 27,5 vào Trường THPT Phan Đình Phùng; (6) song ngữ Tiếng Pháp với tổng điểm 46,98 vào Trường THPT Việt Đức.

Còn nữ sinh Nguyễn Đàm Khánh Huyền trúng tuyển 6 nguyện vọng, gồm: (1) chuyên Pháp, (2) chuyên Nga, (3) chuyên Trung (với tổng điểm xét tuyển là 38,85) vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; (4) chuyên Sinh với tổng điểm xét tuyển là 40,75 vào Trường THPT Hà Nội - Amsterdam; (5) công lập không chuyên với tổng điểm 26,25 vào Trường THPT Thăng Long; (6) song ngữ Tiếng Pháp với tổng điểm 45,01 vào Trường THPT Việt Đức.

Dù trúng tuyển 6 nguyện vọng, ban đầu, 2 nữ sinh này chỉ đăng ký 4 nguyện vọng. Bởi trên thực tế, chuyên Nga và chuyên Trung là các lớp sử dụng điểm thi ngoại ngữ khác (Anh/Pháp/Nhật/Hàn) để xét tuyển. Năm 2025, do điểm chuẩn chuyên Pháp của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cao nhất nên thí sinh đủ điểm cũng đồng thời trúng tuyển chuyên Trung và chuyên Nga.