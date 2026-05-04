Trường THCS Chuyên Ngoại (Ninh Bình) lên tiếng vụ học sinh lớp 7 hành hung đàn anh lớp 9

Nhóm học sinh lớp 7 vây đánh đàn anh Trường THCS Chuyên Ngoại

Theo báo cáo từ Ban Giám hiệu Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), sự việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 24/4/2026.

Vào thời điểm trên, nhà trường nhận được thông tin về vụ xô xát giữa một nhóm học sinh tại khu công nghiệp cầu cảng Yên Lệnh (thuộc tổ dân phố Tường Thụy I, phường Duy Tiên) trên đường đi học về.

Học sinh trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) đánh nhau xảy ra ngày 24/4/2026. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi nhận tin báo và làm việc với phụ huynh học sinh là em L.V.D (lớp 9B), nhà trường đã khẩn trương tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy, em D. đã bị một nhóm học sinh khối lớp 7 (gồm các lớp 7B và 7C) quây đánh. Ngoài ra, có 2 học sinh khối lớp 9 đứng ra quay video lại toàn bộ sự việc.

Sau khi bị hành hung, em L.V.D đã được gia đình đưa sang Bệnh viện Hưng Hà (tỉnh Hưng Yên) để thăm khám và điều trị. Đại diện nhà trường, ông Phạm Minh Nghĩa – Phó Hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm đã trực tiếp sang bệnh viện để thăm hỏi, động viên nam sinh này.

Mâu thuẫn trong việc bồi thường vụ học sinh đánh nhau ở Ninh Bình

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Duy Tiên đã vào cuộc phối hợp cùng nhà trường tổ chức các buổi làm việc giữa gia đình các bên. Tại buổi làm việc ngày 25/4, các bên ban đầu thống nhất phương án hòa giải. Gia đình các học sinh vi phạm cam kết sẽ bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần cho em D.

Một học sinh dùng thắp lưng da vụt vào người em L.V.D lớp 9B, trường THCS Chuyên Ngoại. Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, đến ngày 1/5, tại buổi làm việc thứ 3, mâu thuẫn về mức bồi thường đã nảy sinh. Theo báo cáo, phía gia đình các học sinh vi phạm đề nghị chi trả toàn bộ viện phí, thuốc men và bồi dưỡng thêm 16 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình em L.V.D không đồng ý và yêu cầu số tiền bồi thường lên tới 90 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngay sau khi cuộc thương thảo không thành, mẹ của em L.V.D đã đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh con mình bị đánh lên mạng xã hội. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận. Hiện tại, Công an phường Duy Tiên đã mời mẹ của nam sinh bị đánh lên làm việc để làm rõ hành vi này.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Cắt từ clip

Báo cáo gửi Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Ninh Bình, về phía trường THCS Chuyên Ngoại sẽ có biện pháp xử lý các học sinh vi phạm theo quy định hiện hành.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Quang Hưng – Bí thư Đảng ủy phường Duy Tiên (tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc và đang chỉ đạo lực lượng Công an vào cuộc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.