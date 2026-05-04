Vì sao lá hẹ được xem là tốt cho nam giới?

Tác dụng của lá hẹ với nam giới trong vấn đề cải thiện sinh lý

Một số nghiên cứu cho thấy, lá hẹ có tiềm năng hỗ trợ cải thiện sinh lý nam. Nghiên cứu đăng trên Thư viện Trực tuyến Wiley (Trung Quốc) ghi nhận chiết xuất lá hẹ có thể làm tăng testosterone và oxit nitric (NO) trên chuột thí nghiệm, nhờ các hợp chất như n-butanol và adenosine.

Theo Đông y, lá hẹ có tính ấm, vị cay, giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ kiểm soát xuất tinh sớm và cải thiện sinh lý. Ngoài ra, các dưỡng chất như metylanilin, sulfide, carbohydrate, odorin… cũng góp phần thúc đẩy trao đổi chất.

Cách sử dụng lá hẹ tăng cường sinh lý

Lá hẹ chứa nhiều dưỡng chất có lợi và có thể sử dụng linh hoạt trong bữa ăn hàng ngày. Nam giới có thể bổ sung loại rau này bằng cách chế biến cùng các món quen thuộc như tôm xào lá hẹ, canh hẹ, bún riêu ăn kèm lá hẹ hoặc các món xào khác.

Dù thuộc họ hành tỏi nhưng lá hẹ có mùi vị khá nhẹ, không quá hăng nồng nên dễ sử dụng trong nhiều món ăn

Ngoài ra, nước ép lá hẹ cũng được một số người sử dụng như thức uống hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, nên dùng với lượng vừa phải và kết hợp chế độ ăn uống cân đối để đạt hiệu quả tốt.

Các tác dụng khác của lá hẹ

Không chỉ hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, lá hẹ còn mang lại nhiều lợi ích cho những nhóm đối tượng khác:

Người có nguy cơ ung thư: Lá hẹ chứa các hợp chất lưu huỳnh có thể hỗ trợ kiểm soát sự phát triển của tế bào bất thường. Việc bổ sung loại rau này vào chế độ ăn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe.

Người mất ngủ, căng thẳng: Choline trong lá hẹ giúp bảo vệ màng tế bào, hỗ trợ trí nhớ và góp phần giảm căng thẳng, giúp cải thiện giấc ngủ.

Người thiếu vitamin K: Lá hẹ là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, giúp duy trì chức năng đông máu và hỗ trợ sức khỏe xương.

Người có nguy cơ sa sút trí tuệ: Hàm lượng folate (vitamin B9) trong lá hẹ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của não bộ, hỗ trợ phòng ngừa suy giảm nhận thức.

Người có nguy cơ thoái hóa điểm vàng: Các carotenoid như lutein và zeaxanthin trong lá hẹ có thể giúp bảo vệ mắt, hạn chế nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Người có nguy cơ loãng xương: Lá hẹ chứa canxi, magie, kali, photpho cùng vitamin K - những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì mật độ xương và hỗ trợ phòng ngừa loãng xương.

Cần lưu ý gì khi dùng lá hẹ?

Lá hẹ là rau gia vị quen thuộc nhưng cần lưu ý khi sử dụng: người dị ứng hành, tỏi nên tránh dùng; người hay nóng trong, mắc bệnh về mắt hoặc dễ tiêu chảy, chướng bụng nên hạn chế.

Nên chọn lá hẹ tươi sạch, rửa kỹ trước khi ăn và tránh tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Không tự ý kết hợp với thảo dược khác khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Nếu dùng như bài thuốc hỗ trợ điều trị, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.