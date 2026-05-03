Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh các tỉnh, thành ra sao khi cuối tháng 5 rơi vào cuối tuần?

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025–2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các địa phương trên cả nước sẽ triển khai năm học với thời lượng bảo đảm đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I kéo dài 18 tuần và học kỳ II gồm 17 tuần.

Kế hoạch thời gian năm học được xây dựng trên cơ sở phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, song vẫn phải tuân thủ các mốc thời gian chung. Cụ thể, các địa phương cần hoàn thành báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2025–2026, bao gồm kết quả triển khai các giải pháp trọng tâm và tiêu chí thi đua, đồng thời đề xuất khen thưởng trước ngày 25/6/2026.

Học sinh cả nước sẽ được nghỉ hè trước ngày 31/5. Ảnh minh họa: Tào Nga

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Lịch nghỉ hè năm 2026 của học sinh cả nước

Lịch nghỉ hè năm 2026 của học sinh cả nước sẽ bắt đầu nghỉ hè muộn nhất từ ngày 1/6/2026. Tuy nhiên, do ngày 30-31/5 rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật nên học sinh nhiều nơi trên cả nước có thể được nghỉ hè muộn nhất từ sau ngày 29/5 (đối với những trường không học thứ Bảy).

Ngoài ra, cũng theo Bộ GDĐT, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS được yêu cầu hoàn tất trước ngày 30/6/2026. Đồng thời, công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ dự kiến tổ chức vào ngày 11 và 12/6/2026. Việc tổ chức thi sớm hơn so với một số năm trước nhằm tạo điều kiện để học sinh có thêm thời gian ôn tập, đồng thời giúp các địa phương chủ động sắp xếp kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.