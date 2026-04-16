Trường THPT nào ở Hà Nội đang dẫn đầu số nguyện vọng lớp 10?

Số liệu thống kê tính đến hôm nay cho thấy, sau 5 ngày mở cổng đăng ký trực tuyến (từ 10/4 đến 15/4), toàn thành phố đã có 114.195 học sinh hoàn tất đăng ký nguyện vọng dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Con số này chiếm 77,9% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.

Tốc độ đăng ký năm nay được đánh giá là khá đồng đều, phản ánh tâm lý chủ động của phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 22% học sinh (khoảng 32.000 em) đang ở giai đoạn "cân não" cuối cùng trước khi hệ thống đóng lại vào hạn chót ngày 17/4.

Theo ghi nhận sơ bộ, nhóm các trường THPT top đầu vẫn duy trì sức hút mãnh liệt. Các trường như THPT Chu Văn An, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Yên Hòa tiếp tục ghi nhận số lượng nguyện vọng 1 (NV1) vượt xa chỉ tiêu công bố.

Đáng chú ý, "làn sóng" đăng ký không chỉ tập trung ở khu vực nội đô cũ. Các phường đang phát triển nhanh, có mật độ dân số cơ học cao đang chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng hồ sơ. Sự dịch chuyển này dự báo một cuộc cạnh tranh khốc liệt và khó đoán định hơn tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Dưới đây là một số trường có số lượng đăng ký cao và số lượng nguyện vọng 1 cao:

Đánh giá về vận hành kỹ thuật, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết tính đến trưa 16/4, hệ thống đăng ký hoạt động ổn định, thông suốt. Các nhà trường đã chủ động tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng ký kịp thời.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các nhà trường tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn học sinh và phụ huynh trong những ngày còn lại của thời gian đăng ký, bảo đảm việc lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực học sinh và điều kiện của gia đình. Việc đăng ký dự thi và định hướng học tập tiếp theo cần bảo đảm tính tự nguyện, không ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào.

Học sinh và phụ huynh được khuyến nghị không chờ đến ngày cuối cùng mới đăng ký, nhằm tránh các rủi ro kỹ thuật có thể phát sinh. Việc tham khảo số liệu đăng ký vào các trường chỉ mang tính hỗ trợ, quyết định lựa chọn nguyện vọng cần dựa trên năng lực thực tế của học sinh, đồng thời cân nhắc điều kiện học tập, môi trường giáo dục và định hướng lâu dài.

Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh vướng mắc, học sinh và phụ huynh cần liên hệ ngay với nhà trường để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi trong thời gian đăng ký chính thức.

Các chuyên gia giáo dục lưu ý, đây là thời điểm học sinh cần rà soát kỹ thông tin cá nhân và đối chiếu năng lực thực tế với điểm chuẩn các năm trước.

Việc chọn nguyện vọng không chỉ dựa trên mong muốn mà cần có sự tính toán chiến lược giữa NV1, NV2 và NV3 để tránh rủi ro "trượt oan" do chọn trường quá sức. Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh vướng mắc về kỹ thuật, thí sinh cần liên hệ ngay với nhà trường nơi đang theo học để được hỗ trợ kịp thời.

Theo kế hoạch, cổng đăng ký trực tuyến sẽ chính thức đóng lại vào hết ngày 17/4. Sau thời hạn này, học sinh không thể thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Với số lượng thí sinh tiếp tục duy trì ở mức cao, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm nay không chỉ là bài kiểm tra kiến thức mà còn là cuộc "đấu trí" đầy cam go ngay từ khâu đặt bút chọn trường.

Thống kê tình hình đăng ký nguyện vọng vào các trường chuyên: