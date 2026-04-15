Cách Hà Nội xét nguyện vọng lớp 10 công lập năm 2026, thí sinh lưu ý khi đăng ký

Năm 2026, Hà Nội bỏ việc phân chia khu vực và điều kiện về hộ khẩu thường trú khi tuyển sinh vào lớp 10.

Sở GD-ĐT Hà Nội quy định mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập không chuyên bất kỳ, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau ngày 17/4.

Về nguyên tắc tuyển sinh, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét tuyển NV3. Song, điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Chia sẻ với VietNamNet, một phụ huynh có con đang học lớp 9 thắc mắc: “Với cách xét tuyển của Hà Nội, liệu có phải các trường THPT sẽ xét tuyển ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, khi thiếu chỉ tiêu mới xét đến thí sinh đăng ký NV2 và NV3?”.

Trả lời câu hỏi này, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định: “Các nguyện vọng được xét song song cho đến hết các thí sinh đủ điều kiện; chứ không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1, nếu thiếu chỉ tiêu mới xét tới các nguyện vọng 2 và 3”.

Ví dụ, điểm chuẩn của Trường THPT Cầu Giấy là 23. Số học sinh trúng tuyển gồm những em đặt NV1 vào trường đạt từ 23 điểm trở lên và nhóm đặt NV2 và NV3 đạt từ 23,5 và 24 điểm trở lên tương ứng. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là các thí sinh đặt NV2 và NV3 vào Trường THPT Cầu Giấy phải trượt NV1.

Mỗi thí sinh được xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng của mình.

Chẳng hạn, một thí sinh đạt 25 điểm, cao hơn mức điểm chuẩn vào trường đăng ký NV1 là Trường THPT Việt Đức. Khi đó, dù đủ điểm trúng tuyển NV2 và NV3, thí sinh cũng không được xét vào các nguyện vọng đó nữa. Vì vậy, không xảy ra trường hợp thí sinh đỗ 2-3 trường THPT công lập không chuyên, hoặc từ chối nhập học nguyện vọng trước để học nguyện vọng sau.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 của Hà Nội năm 2026 như sau:

Trong đó:

- Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10.

- Điểm ưu tiên: Được xác định căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh. Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng ưu tiên cao nhất.

- Điểm khuyến khích: Được xác định căn cứ vào các giải cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, áp dụng đối với các cuộc thi thuộc hệ thống thi cấp quốc gia theo quy chế tuyển sinh. Trường hợp học sinh đạt nhiều giải ở các cuộc thi/kỳ thi khác nhau, chỉ được hưởng mức cộng điểm của giải cao nhất.

Chỉ những học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0 mới được xét tuyển.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao là 1.830 lớp, tương ứng 81.448 học sinh. Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên được giao hơn 78.678 chỉ tiêu; 4 trường THPT chuyên tuyển 78 lớp với tổng 2.370 học sinh; Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 học sinh.

Lịch thi lớp 10 Hà Nội năm 2026.

Theo kế hoạch, 9h sáng ngày 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức cho thí sinh học quy chế thi, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.