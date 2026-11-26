Hành trình bền bỉ với môn Toán từ năm lớp 6

Nguyễn Gia Khánh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi, có niềm đam mê đặc biệt với Toán học từ những năm đầu cấp THCS. Ngay trong kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp trường năm lớp 6, Khánh đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa.

Thành tích ấy trở thành động lực để nam sinh tiếp tục nỗ lực trong những năm học tiếp theo. Khánh duy trì thứ hạng trong top 5 toàn trường và đến năm lớp 9 giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Bước vào Trường THPT Chuyên Lê Khiết, hành trình chinh phục những thử thách học thuật mới của Khánh tiếp tục có thêm nhiều dấu mốc đáng nhớ.

Năm lớp 10, em giành thủ khoa học sinh giỏi Toán cấp trường, sau đó được lựa chọn vào đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic 30/4 môn Toán và xuất sắc đoạt Huy chương Bạc.

Khánh lựa chọn theo học chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: NVCC

Sang năm lớp 11, Khánh tiếp tục được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của trường. Đến năm lớp 12, dù không còn tham gia đội tuyển quốc gia, em vẫn duy trì phong độ học tập tốt, giành danh hiệu á khoa học sinh giỏi Toán cấp trường và đặc biệt là thủ khoa học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Theo Khánh, một trong những thay đổi quan trọng nhất khi bước vào bậc THPT là yêu cầu về tư duy học tập ngày càng cao.

"Nếu ở những năm học trước, em có thể tiếp cận kiến thức theo từng phần thì khi lên THPT, các kiến thức trở nên khó hơn, đòi hỏi bản thân phải thực sự hiểu bản chất và biết vận dụng để giải quyết vấn đề. Lên đại học, khả năng hiểu kiến thức và liên kết các kiến thức với nhau lại càng quan trọng hơn" - Khánh chia sẻ.

Không chỉ tập trung vào môn học thế mạnh, trong suốt những năm THCS, Khánh còn cố gắng duy trì kết quả học tập đồng đều ở tất cả các môn, trong đó có môn tiếng Anh.

Khánh cho biết, em quan niệm việc học không nên chỉ gói gọn trong sách vở. Vì vậy, ngoài thời gian học tập, nam sinh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường để rèn luyện sự năng động, khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc cùng mọi người.

Trong suốt 3 năm THPT, Khánh còn tham gia câu lạc bộ STEM của trường và nhiều hoạt động ngoại khóa do nhà trường, liên chi đoàn tổ chức. Sự năng nổ trong học tập cũng như các hoạt động tập thể giúp em nhận được sự đánh giá tích cực từ thầy cô.

Bí quyết học Toán: Nắm chắc kiến thức nền tảng, không học máy móc

Chia sẻ về phương pháp học tập giúp đạt kết quả cao trong các kỳ thi, Gia Khánh cho rằng điều quan trọng nhất là chăm chỉ tìm hiểu, nắm chắc từng chuyên đề và kiến thức nền tảng.

Thay vì chỉ ghi nhớ công thức hay học theo những dạng bài có sẵn, nam sinh chú trọng hiểu rõ bản chất của vấn đề. Khi đã nắm được kiến thức cốt lõi, em mới chuyển sang luyện tập các dạng bài và vận dụng vào những tình huống khác nhau.

Bên cạnh việc tự học, Khánh cũng dành thời gian luyện đề để làm quen với cấu trúc đề thi, rèn khả năng phân bổ thời gian và nâng cao kỹ năng xử lý câu hỏi.

Khánh có niềm đam mê với Toán từ nhỏ. Ảnh: NVCC

Một phương pháp được em duy trì là xem kỹ các video chữa đề của thầy cô tại Hệ thống giáo dục Empire Team. Theo Khánh, việc theo dõi lời giải không chỉ giúp tìm ra đáp án mà còn giúp em hiểu thêm những cách tiếp cận khác nhau đối với cùng một bài toán, từ đó củng cố kỹ năng làm bài.

Đặc biệt, việc duy trì học đều tất cả các môn cũng là nền tảng quan trọng giúp Khánh tự tin khi tham gia kỳ thi V-ACT. Bởi theo em, những kỳ thi đánh giá năng lực không chỉ kiểm tra kiến thức ở một môn học riêng lẻ mà còn đòi hỏi khả năng tổng hợp, liên kết và vận dụng kiến thức.

Năm 2026, những nỗ lực trong suốt quá trình học tập đã mang lại cho Nguyễn Gia Khánh những kết quả ấn tượng. Nam sinh trở thành Thủ khoa tổ hợp A01 kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời đạt 1.114 điểm V-ACT tại kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Với kết quả này, Khánh lựa chọn theo học chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Bước vào môi trường đại học, nam sinh mong muốn tiếp tục phát huy nền tảng tư duy Toán học, khả năng tự học và tinh thần khám phá để chinh phục lĩnh vực công nghệ.