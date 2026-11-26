Sinh viên Học viện Tài chính phản ánh tình trạng mất điện, nước kéo dài

Một sinh viên Học viện Tài chính mới đây đăng tải trong nhóm sinh viên của nhà trường bài viết phản ánh về cơ sở vật chất tại ký túc xá. Đặc biệt bài viết này nhắc đến tình trạng mất điện, mất nước diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và học tập của sinh viên nội trú.

Sinh viên này cho biết, hơn một tuần nay, ký túc xá B6 thường xuyên mất nước vào buổi tối, kéo dài đến khoảng 7-8 giờ sáng hôm sau. Đây là thời điểm nhiều sinh viên phải chuẩn bị vệ sinh cá nhân để đi học, khiến các nhu cầu sinh hoạt cơ bản gặp không ít khó khăn. Không chỉ vậy, tình trạng mất nước còn xảy ra vào buổi chiều, từ khoảng 13 - 18 giờ.

Sinh viên Học viện Tài chính phản ánh tình trạng thường xuyên mất điện, mất nước ở ký túc xá trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Sinh viên mong muốn ban quản lý ký túc xá và lãnh đạo Học viện kiểm tra, xác định nguyên nhân, có phương án khắc phục triệt để hệ thống cấp nước.

Đáng chú ý, theo phản ánh, trong ngày 17/11, ký túc xá B6 tiếp tục xảy ra tình trạng mất điện kéo dài. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, sự cố vẫn chưa được khắc phục, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của sinh viên.

Sinh viên này chia sẻ, dù hiểu mức phí ở ký túc xá là 310.000 đồng/tháng và không kỳ vọng cơ sở vật chất phải quá tiện nghi, nhưng điện, nước là những nhu cầu thiết yếu, tối thiểu cần được bảo đảm. Việc mất điện, nước thỉnh thoảng có thể thông cảm, song tình trạng xảy ra thường xuyên, kéo dài khiến cuộc sống của sinh viên nội trú trở nên chật vật.

"Chúng em không mong cầu gì nhiều chỉ mong nhà trường xem xét, quan tâm đến sinh viên nội trú B6 chúng em thêm một chút. Quả thực là chúng em đang sống chật vật với điều kiện cơ sở vật chất như vậy" - sinh viên này cho hay.

Học viện Tài chính lý giải sự cố mất điện, tình trạng mất nước

Trao đổi với PV Dân Việt về phản ánh của sinh viên tình trạng ký túc xá mất điện cả ngày, đại diện Học viện Tài chính, cho biết đã xảy ra sự cố mất điện tại khu ký túc xá B6 do đường dây điện bị chập, có hiện tượng khói bốc lên vào khoảng 17h ngày 17/11, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

"Ngay khi phát hiện sự cố, nhà trường đã phải ngắt điện để bảo đảm an toàn, đồng thời khẩn trương triển khai phương án khắc phục" - người này thông tin.

Sự cố chập dây diện và lực lượng kỹ thuật đã khắc phục đến 23h có điện cho sinh viên sử dụng. Ảnh: NVCC

Theo đại diện Học viện Tài chính, đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng kỹ thuật đã hoàn thành việc đấu nối đường dây điện mới, khôi phục nguồn điện phục vụ sinh viên. Việc sửa chữa được triển khai khẩn cấp, đội ngũ kỹ thuật làm việc xuyên đêm.

Đối với phản ánh của sinh viên về việc thiếu nước sinh hoạt thường xuyên tại ký túc xá B6, đại diện Học viện Tài chính cho biết nước ở ký túc xá là do nguồn nước từ Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội cấp vào Học viện và hiện tại nguồn cung cấp nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của sinh viên.

Để sớm khắc phục tình trạng này, Học viện đã có công văn đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội bổ sung thêm một đường cấp nước riêng mới vào bể chứa, giúp tăng lượng nước đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của sinh viên.

Đại diện nhà trường cũng cho biết không có tình trạng mất nước kéo dài thường xuyên.

"Nhà trường luôn ưu tiên người học là số một. Vì vậy cơ sở vật chất có những hạng mục đã cũ, nhà trường ưu tiên cải tạo, sửa chữa, thay thế nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thiết yếu phục vụ sinh viên" - đại diện Học viện Tài chính chia sẻ.

Đại diện nhà trường cũng cho biết khi tiếp nhận ý kiến phản ánh, đơn vị phụ trách sẽ nhanh chóng kiểm tra, xử lý nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của sinh viên.

Học viện Tài chính hiện có 2 khu ký túc xá tại cơ sở Đông Ngạc (58 Lê Văn Hiến) và cơ sở Hòa Lạc, Hà Nội. Theo chia sẻ từ nhà trường, tại ký túc xá cơ sở Đông Ngạc có 8 sinh viên mỗi phòng.Cách đây 4 năm, Học viện Tài chính cũng gây xôn xao khi xảy ra tình trạng hàng trăm sinh viên năm thứ nhất bức xúc vì vạ vật cả ngày chưa được nhập phòng ở ký túc xá.