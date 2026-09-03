Nhiều trường quân đội tuyển bổ sung hệ dân sự, có ngành xét trên 24,4 điểm

Nhiều trường quân đội tuyển bổ sung đợt 2 hệ dân sự nhiều ngành như Báo chí, Tài chính, Kế toán, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin,...

Theo đó, các trường tuyển bổ sung nhiều ngành như Báo chí, Tài chính, Kế toán, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin,...

Học viện Hậu cần tuyển sinh bổ sung đợt 2 hệ dân sự trình độ đại học năm 2026 đối với 3 ngành gồm Tài chính - Ngân hàng (dự kiến 89 chỉ tiêu), Kế toán (dự kiến 34 chỉ tiêu) và Kỹ thuật xây dựng (dự kiến 36 chỉ tiêu).

Trước đó, điểm chuẩn đợt 1 của cả 3 ngành đều ở mức 16 điểm. Ở đợt bổ sung, Học viện Hậu cần nhận hồ sơ theo nhiều phương thức. Với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngưỡng nhận hồ sơ từ 16 điểm.

Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) cần đạt từ 67 điểm; kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (V-ACT) từ 537 điểm; kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng (QDA) từ 61 điểm.

Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), X06 (Toán, Vật lý, Tin) (A0T); HSA, V-ACT và một số mã bài thi QDA theo quy định. Thời gian Học viện tiếp nhận hồ sơ muộn nhất đến 10/9.

Lưu ý: Thí sinh chưa xác nhận nhập học tại bất cứ cơ sở đào tạo nào mới được đăng ký xét tuyển đợt 2 tại Học viện Hậu cần.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 ngành Báo chí, mã ngành 7320101, theo tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Nhà trường yêu cầu tổng điểm xét tuyển trên 24,4 điểm, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định.

Trước đó, trường thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, hệ dân sự năm học 2026-2027 là 140 chỉ tiêu.

Trường Đại học Thông tin liên lạc (Trường Sĩ quan Thông tin) tuyển bổ sung 26 chỉ tiêu hệ dân sự ở 2 ngành.

Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có 14 chỉ tiêu, yêu cầu điểm xét tuyển từ 20 điểm trở lên; ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông có 12 chỉ tiêu, ngưỡng từ 19,5 điểm. Mức điểm trên đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên.

Theo đó, nhà trường quy định điều kiện để xét tuyển bổ sung là: thí sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học ở bất kỳ cơ sở đào tạo đại học nào trên hệ thống tuyển sinh của bộ GD&ĐT; có điểm thi THPT Quốc gia hoặc điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (đã quy đổi) như sau:

Ngành Công nghệ thông tin: Điểm thi THPT Quốc gia theo các tổ hợp A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), C01 (Toán, Vật lí, Ngữ văn), X06 (Toán, Vật lí, Tin học) hoặc điểm thi ĐGNL của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (đã quy đổi) từ 20,00 điểm trở lên (bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên);

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: Điểm thi THPT Quốc gia theo các tổ hợp A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), C01 (Toán, Vật lí, Ngữ văn), X06 (Toán, Vật lí, Tin học) hoặc điểm thi ĐGNL của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (đã quy đổi) từ 19,50 điểm trở lên (bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên).

Ngoài ra, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Trường Đại học Trần Đại Nghĩa) thông báo tuyển bổ sung hệ dân sự ở 2 ngành.

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí được tuyển 16 chỉ tiêu, với ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào 19 điểm. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có 45 chỉ tiêu, ngưỡng đầu vào 17 điểm.

Nhà trường sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp A00, A01, X06 (A0T) và kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và Bộ Quốc phòng theo quy định.