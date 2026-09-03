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Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việc

Sự kiện: Dạy con

Thay vì cấm đoán điện thoại, máy tính một cách cực đoan, cha mẹ EQ cao thường hướng dẫn con cách sử dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm và lành mạnh.

Màn hình chỉ là một công cụ, lợi ích hay tác hại phụ thuộc vào cách sử dụng. Mục tiêu của cha mẹ không phải là ngăn con tiếp xúc với công nghệ, mà là giúp trẻ biết sử dụng nó một cách thông minh, lành mạnh và hiệu quả.

Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việc - 1

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Theo Tường Vy (t/h) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 19:09 PM (GMT+7)
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