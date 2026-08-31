Nữ sinh vừa xuất sắc vừa xinh của Trường Đại học Y Hà Nội: Thủ khoa đầu vào, là Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026

Không chỉ gây ấn tượng xinh xắn, Nguyễn Ngọc Linh còn sở hữu bảng thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào nổi bật. Trước khi đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026, nữ sinh từng là thủ khoa đầu vào chuyên ngành Răng Hàm Mặt năm 2022 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội: "Em chưa từng nghĩ mình có thể trở thành Hoa khôi"

Nguyễn Ngọc Linh hiện là lớp trưởng lớp Y5RHM (khóa 2022-2028), đồng thời giữ nhiều vai trò trong các tổ chức Đoàn – Hội và câu lạc bộ sinh viên của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. Cô là Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt nhiệm kỳ 2024-2027, Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội nhiệm kỳ 2025-2027.

Trước đó, Ngọc Linh từng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Học tập Câu lạc bộ Sinh viên Răng Hàm Mặt nhiệm kỳ 2024-2025 và hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học và Tiếng Anh chuyên ngành Răng Hàm Mặt nhiệm kỳ 2025-2026.

Trong học tập, nữ sinh đạt IELTS 7.0, từng nhận học bổng dành cho sinh viên có điểm trung bình cao nhất toàn khóa năm 2022 và nhiều kỳ học bổng khuyến khích học tập trong các năm học 2022-2023 và 2025-2026.

Không dừng lại ở thành tích trên giảng đường, Ngọc Linh dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật quốc tế.

Nguyễn Ngọc Linh hiện là lớp trưởng lớp Y5RHM. Ảnh: NVCC

Cô từng giành giải Ba báo cáo khoa học tại Hội nghị Hợp tác Nha khoa Tiểu vùng sông Mê Kông (IDCMR) năm 2024; giải Nhì báo cáo khoa học tại Hội nghị thường niên Sinh viên Răng Hàm Mặt Châu Á - Thái Bình Dương (APDSA) năm 2025 và giải Ba Hội thi tay nghề Lâm sàng trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác và Giao lưu Y khoa Răng Hàm Mặt Trung Quốc - ASEAN (CAFD) năm 2025. Đến nay, Ngọc Linh có một đề tài được đăng tải trên tạp chí quốc tế và một đề tài được đăng tải trên Tạp chí Y học Việt Nam. Năm 2025, nữ sinh còn nhận học bổng JASSO để tham gia chương trình trao đổi tại Khoa Nha, Đại học Niigata, Nhật Bản.

Theo Ngọc Linh, việc tham gia các chương trình, hội nghị quốc tế không chỉ giúp cô làm dày thêm hồ sơ học thuật mà còn mở ra cơ hội tiếp xúc với các giảng viên, sinh viên đến từ nhiều quốc gia.

"Mục tiêu của em khi đăng ký tham gia những chương trình quốc tế như vậy là để tăng kinh nghiệm và làm dày thêm hồ sơ cá nhân. Em mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể học lên Tiến sĩ nên đối với em mọi cơ hội học thuật đều có giá trị", Ngọc Linh chia sẻ.

Điều cô trân trọng nhất sau mỗi chương trình là những trải nghiệm trực tiếp về môi trường học tập quốc tế, được gặp gỡ các thầy cô, bạn bè quốc tế để tìm hiểu về môi trường học ở nước ngoài. Đó là những thông tin không bao giờ có trên mạng.

Trước khi tham gia Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026, Ngọc Linh chưa từng thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp. Vì vậy, hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất với cô cũng là một thử thách hoàn toàn mới. "Em gần như không có các kỹ năng về catwalk, ứng xử hay trình diễn. Em cảm thấy áp lực lắm", Ngọc Linh nhớ lại.

Trong khoảng hai tháng, nữ sinh phải nhanh chóng hoàn thiện những kỹ năng vốn không phải thế mạnh của mình. Thế nhưng, Ngọc Linh quyết định tiếp tục bởi cô nhìn thấy ở cuộc thi không chỉ là một sân chơi nhan sắc. "Điều giữ em ở lại và tiếp tục cố gắng đến từ trách nhiệm mà cuộc thi đem đến cho các thí sinh. Em muốn trở thành một người có thể lan tỏa tiếng nói, mang giá trị của mình giúp đỡ cộng đồng xung quanh", cô chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Linh đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026. Ảnh: NVCC

Trong đêm chung kết, khoảnh khắc được gọi tên vào Top 3 là kỷ niệm khiến Ngọc Linh nhớ nhất. "Đối với em đây là một điều em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể đạt được. Em càng bất ngờ hơn khi được xướng tên Hoa khôi", nữ sinh nói.

Sau hành trình ấy, Ngọc Linh nhận ra cuộc thi mang đến cho cô nhiều bài học hơn cả những kỹ năng trình diễn.

"Chương trình đã dạy em rằng, dù xuất phát điểm của mỗi bạn khác nhau nhưng khi ở trên cùng một hành trình thì ai cũng sẽ giống ai. Không nên tự ti vì bắt đầu sau và càng không nên gắn mác chính mình là thua kém", cô nói.

Không phải đến khi trở thành Hoa khôi, Ngọc Linh mới quan tâm đến việc đồng hành cùng các bạn trẻ. Từ năm 2021 đến nay, cô đã làm gia sư, trợ giảng cho các sĩ tử. Công việc này giúp nữ sinh tiếp xúc, lắng nghe những tâm tư, áp lực của học sinh trong quá trình chuẩn bị cho các kỳ thi. Đó cũng là một trong những lý do cô muốn tiếp tục phát huy vai trò của mình sau khi đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026.

"Em muốn cộng hưởng với giá trị của chương trình để khuyến khích thế hệ trẻ đầu tư vào tri thức, dùng tri thức để dựng xây tương lai", cô nói.

Nữ sinh tài năng, xinh xắn của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Ngọc Linh kỳ vọng một năm đương nhiệm sẽ không chỉ là khoảng thời gian dành cho các hoạt động hình ảnh mà còn là hành trình cô được tham gia nhiều chương trình, dự án có ý nghĩa, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Từ một nữ sinh theo học tại trường chuyên đến thủ khoa đầu vào chuyên ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Ngọc Linh cho rằng bí quyết quan trọng nhất để học tốt là tìm được niềm vui và một mục tiêu đủ lớn trong việc học.

Theo cô, mỗi học sinh có thể bắt đầu hành trình học tập với những động lực khác nhau. Có người thi vì gia đình, có người chưa thực sự biết mình muốn theo đuổi ngành nào. Nhưng điều quan trọng là mỗi người cần tìm thấy một giá trị đủ mạnh để tự tin bước tiếp.

Nữ sinh nhớ lại thời điểm chuẩn bị thi vào lớp 10, định hướng ban đầu đến nhiều từ gia đình. Khi đó, cô chưa thực sự tự tin vào lựa chọn của mình. Tuy nhiên, ước mơ được đặt chân vào Trường Đại học Y Hà Nội đã trở thành động lực để cô vượt qua những thất bại trong quá trình học tập. Sau này, khi trở thành gia sư, trợ giảng và có cơ hội đồng hành cùng các sĩ tử, cô luôn nhắc bản thân rằng học tập là một quá trình, học hiểu chứ không học để nhồi nhét.

Gia đình là điểm tựa phía sau

Đằng sau những thành tích của Ngọc Linh là sự đồng hành của gia đình. Nữ sinh cho biết cô luôn cảm thấy tự hào và biết ơn bởi những gì mình có được ngày hôm nay đều có phần lớn công sức định hướng, dạy dỗ từ bố mẹ.

Đằng sau những thành tích của Ngọc Linh là sự đồng hành của gia đình. Ảnh: NVCC

"Mọi lựa chọn mà em đưa ra bố mẹ đa số đều ủng hộ. Một số lần bố mẹ không đồng tình vì lo rằng em sẽ vất vả, nhưng em hiểu đều là vì bố mẹ muốn tốt cho em", Ngọc Linh chia sẻ.

Thay vì tranh luận khi bố mẹ lo lắng, cô lựa chọn chứng minh bằng hành động rằng bản thân nghiêm túc với những lựa chọn của mình. Ngay cả quyết định tham gia Hoa khôi Sinh viên Việt Nam ban đầu cũng khiến bố mẹ Linh chưa hoàn toàn ủng hộ vì lo con gái sẽ vất vả. Nhưng sau khi chứng kiến hành trình của con, từ một cô sinh viên Răng Hàm Mặt chưa từng bước lên sân khấu sắc đẹp đến khi giành ngôi vị Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026, bố mẹ Ngọc Linh đã trở thành những người tự hào nhất về cô.

Ở tuổi 23, Ngọc Linh đang đứng trước một hành trình mới với nhiều mục tiêu: tiếp tục nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cơ hội trao đổi học thuật, hướng tới việc học Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp và thực hiện các hoạt động cộng đồng trên cương vị Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026.

TS.BS Dương Đức Long, giảng viên Bộ môn Nha cộng đồng, Bí thư Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, nhận xét Nguyễn Ngọc Linh là sinh viên năng động, có thành tích học tập xuất sắc và tinh thần trách nhiệm cao.

Theo thầy Long, Linh được giao phụ trách mảng nghiên cứu khoa học và tiếng Anh chuyên ngành, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học và Tiếng Anh chuyên ngành. Bên cạnh học tập, Linh tích cực tham gia hoạt động Đoàn – Hội, thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và từng được giới thiệu tham gia chương trình "Sinh viên của năm" 2024.

"Điều tôi ấn tượng ở Linh là sự hòa đồng, trách nhiệm và luôn sợ làm thầy cô, bạn bè thất vọng. Chính điều đó khiến em luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc", TS.BS Dương Đức Long chia sẻ.