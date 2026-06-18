Hé lộ nhiều bất ngờ điểm thi vào lớp 10 ở TPHCM

Hiện tại, hội đồng chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM đã hoàn tất công đoạn ghép phách bài thi và đang thực hiện các bước cuối cùng như lên điểm, đối sánh dữ liệu để chuẩn bị chính thức công bố kết quả vào 9 giờ sáng mai (19/6).

Nhiều thí sinh bỏ trống hoàn toàn các câu hỏi lớn

Theo nhận định từ một giám thị chấm thi, phổ điểm môn Ngữ văn năm nay có xu hướng thấp hơn so với mọi năm. Khảo sát sơ bộ qua hơn 20 xấp bài thi (mỗi xấp tương đương 24 bài), mức điểm phổ biến dao động trong khoảng từ 5 đến 8 điểm. Vị giám khảo này nói thêm, điểm thi của cô làm giám khảo gần như vắng bóng các bài thi đạt điểm 9 trở lên.

"Nhiều giáo viên khác cũng chia sẻ đa phần bài thi ở mức 6, 7 điểm, chưa nhìn thấy một bài thi nào chạm mốc 9,5 điểm ngay cả khi tiến hành ráp phách", vị giám thị này cho biết.

Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 từ 9h sáng 19/6

Tương tự, một giám khảo khác nói phổ điểm thi Ngữ văn năm nay thấp hơn mọi năm. Thí sinh bị mất điểm ở phần viết đoạn văn, một số em vẫn làm bài theo thói quen cũ nên bị trừ điểm. Có những xấp bài ghi nhận tới 14 bài thi dưới điểm 5, nhiều thí sinh bỏ trống hoàn toàn các câu hỏi lớn trong đề.

“Có thể do học sinh chưa quen với phương pháp làm bài hoặc cách tiếp cận cấu trúc đề thi mới. Mọi năm, phụ huynh và học sinh thường có tâm lý môn Văn sẽ là môn 'cứu' điểm cho môn Tiếng Anh. Tuy nhiên, cục diện năm nay đã thay đổi rõ rệt. Nếu thí sinh làm bài sai phương pháp hoặc lạc đề, điểm Văn sẽ không mấy khả quan”, vị giám khảo này nói.

Tiếng Anh nhiều điểm 10

Ngược lại, các giám khảo lại nhìn nhận môn Tiếng Anh có phổ điểm khá cao. Tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm khá (từ 6,5 đến 7 điểm) chiếm tỷ trọng lớn.

Một giám khảo chấm thi chia sẻ khá bất ngờ khi chất lượng làm bài của thí sinh khá đồng đều. Nhiều phòng thi thuộc khu vực 1 không xuất hiện bài thi nào dưới điểm trung bình, trong khi số lượng bài thi đạt điểm 9 và điểm 10 tăng đáng kể.

Vị giám thị chia sẻ thêm: "Tiếng Anh là môn có mức điểm không tạo nhiều cách biệt. Kết quả này phản ánh năng lực ngoại ngữ rất tốt của học sinh TPHCM. Tuy vậy, vẫn có nhiều thí sinh mất căn bản, sai những lỗi sơ đẳng, thậm chí nhiều em không làm theo hướng dẫn viết câu trả lời vào khung trả lời".

Môn Toán ít điểm cao

Theo chia sẻ từ các giám khảo, phổ điểm môn Toán năm nay tập trung chủ yếu trong khoảng từ 5 đến 7,5 điểm. Số lượng bài thi đạt từ 8 điểm trở lên giảm đáng kể so với các năm trước, trong khi điểm 9 trở lên không nhiều và toàn thành phố chỉ ghi nhận vài chục thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối. Tuy vậy, tín hiệu tích cực là tỷ lệ bài thi dưới trung bình đã giảm so với năm ngoái.

Thí sinh làm bài thi vào lớp 10 tại TPHCM

Các giám khảo nhận định những câu hỏi gắn với thực tế và hình học là phần khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn. Đặc biệt, bài toán thực tế về giải hệ phương trình được đánh giá là câu hỏi thử thách nhất. Ở phần hình học không gian, nhiều em không gặp trở ngại lớn về cách làm nhưng vẫn bị trừ điểm do những sai sót nhỏ trong quá trình tính toán.

Tại một số tổ chấm, mức điểm phổ biến cũng được ghi nhận dao động từ 6 đến 7,5 điểm. Tỷ lệ bài thi dưới trung bình giảm so với năm trước, song số lượng bài đạt mức điểm giỏi không nhiều.

TPHCM sắp công bố điểm thi lớp 10 Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, điểm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được công bố vào lúc 9h sáng 19/6.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả bằng số báo danh trên hệ thống điểm thi và cổng tuyển sinh lớp 10 của Sở.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).