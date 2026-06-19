Hôm nay (19/6) công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2026 chính thức: Phụ huynh, thí sinh lưu ý điều này

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2026 mới nhất

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, cha mẹ học sinh tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ, Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh truy cập vào các trang thông tin điện tử chính thống để thực hiện tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến từ 20h ngày 19/6.

Như vậy, lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2026 cũng trong khoảng thời điểm tương tự như năm 2025.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội. Ảnh: GK

4 cách tra cứu điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 nhanh nhất từ Sở GDĐT

Học sinh, cha mẹ học sinh chuẩn bị số báo danh, mã học sinh của thí sinh dự thi và thực hiện tra cứu tại một trong các kênh sau:

Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là hơn 79.500 học sinh.

Ngay sau khi có điểm thi, nếu thí sinh nhận thấy điểm số bất thường thì có thể nộp đơn phúc khảo theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh, sau đó nộp đơn và danh sách học sinh phúc khảo về đơn vị có thẩm quyền.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.