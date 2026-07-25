Nam sinh giành HCV Olympic Vật lí quốc tế 2026: Học trường "hot" nhất tỉnh, có bố từng đạt học sinh giỏi quốc gia

Nam sinh Chuyên Bắc Ninh giành Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế

Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế (IPhO) 2026 diễn ra tại Colombia từ ngày 4-12/7 quy tụ 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam giành thành tích xuất sắc với 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Trong số bốn học sinh đoạt Huy chương Vàng có Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tiếp tục nối dài bảng vàng Olympic của ngôi trường này.

Là người trực tiếp đồng hành cùng Minh trong suốt quá trình ôn luyện, thầy Phạm Đình Hiệp, giáo viên Vật lí của trường, cho biết kết quả của học trò là thành quả xứng đáng sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi môn học.

Em Tạ Ngọc Minh và thầy Phạm Đình Hiệp. Ảnh: NTCC

Theo thầy Hiệp, điều tạo nên sự khác biệt ở Minh không chỉ là tư duy tốt mà còn là phương pháp học tập khoa học và tinh thần luôn muốn hiểu đến tận gốc vấn đề. "Em ghi chép trên cả iPad và vở, sau đó tự hệ thống lại theo từng chuyên đề. Phần nào chưa hiểu hoặc còn hổng kiến thức thì tiếp tục hỏi thầy cô cho đến khi nắm chắc", thầy Hiệp chia sẻ.

Điều khiến thầy ấn tượng nhất là Minh không học theo kiểu ghi nhớ công thức hay làm thật nhiều đề mà luôn cố gắng hiểu bản chất của mỗi kiến thức. Em cũng có thói quen ghi lại những lỗi sai trong quá trình làm bài để tránh lặp lại. Hai năm học liên tiếp 2024-2025 và 2025-2026, Minh đều giành giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lí. Đặc biệt, ngay từ lớp 11, em đã đoạt giải Nhất quốc gia - thành tích không nhiều học sinh đạt được.

Từng lỡ cơ hội tham dự sân chơi quốc tế khi còn học lớp 11, bước vào hè năm học 2025-2026, Minh điều chỉnh kế hoạch học tập, tập trung chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các vòng tuyển chọn đội tuyển quốc tế.

Học chắc từ nền tảng, không học nhồi nhét

Theo Minh, điều quan trọng nhất không phải giải thật nhiều đề hay học dồn trước kỳ thi mà là xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc ngay từ đầu. Trên lớp, em luôn tập trung nghe giảng, nếu chưa hiểu sẽ chủ động hỏi thầy cô để không bỏ sót kiến thức.

Ngoài giờ học, Minh tự tìm tài liệu, nghiên cứu đề thi các năm trước và trao đổi với các anh chị khóa trên. Em không học thêm quá nhiều mà ưu tiên tự học, tự hệ thống kiến thức để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.

Trong quá trình học, chiếc iPad là công cụ hỗ trợ quen thuộc của Minh. Thiết bị giúp em dễ dàng mang theo tài liệu, đánh dấu những nội dung quan trọng và gửi bài cho thầy cô góp ý. Dù vậy, nam sinh vẫn duy trì việc ghi chép bằng vở.

"Viết trên giấy giúp em rèn luyện cách trình bày, tư duy mạch lạc hơn, đồng thời hạn chế việc sửa đi sửa lại quá nhiều", Minh cho biết.

Em Tạ Ngọc Minh (bên phải) xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Vật lí Quốc tế 2026. Ảnh: NTCC

Trước mỗi kỳ thi, em chuyển hoàn toàn sang làm bài trên giấy để làm quen với điều kiện thi thực tế. Theo Minh, mỗi câu trả lời đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số điểm nên việc luyện cách trình bày cũng quan trọng không kém kiến thức.

Niềm yêu thích Vật lí đến với Minh từ khi học lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo (TP Bắc Ninh cũ, nay thuộc phường Kinh Bắc). Khi đó, em quyết định chuyển từ đội tuyển Toán sang đội tuyển Vật lí - lựa chọn sau này trở thành bước ngoặt trên hành trình học tập.

Từ giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 8, giải Nhất cấp thành phố và giải Nhì cấp tỉnh Bắc Ninh năm lớp 9, Minh từng bước khẳng định năng lực trước khi chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đấu trường Olympic quốc tế.

Đánh giá về học trò, ông Hà Huy Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, cho biết Minh là học sinh chăm chỉ, tiến bộ nhanh và có khả năng bứt phá mạnh mẽ.

Theo ông Phương, nhiều năm qua, nhà trường luôn duy trì kết nối giữa các cựu học sinh từng đạt thành tích quốc tế với học sinh đang theo học để trao đổi học thuật, hỗ trợ chuyên môn và truyền cảm hứng. Môi trường đó góp phần tạo nên nhiều thế hệ học sinh xuất sắc.

Bên cạnh sự đồng hành của thầy cô và nhà trường, Minh luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Bố của em là anh Tạ Ngọc Dũng, cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học của tỉnh Bắc Ninh.

Sau tấm Huy chương Vàng IPhO 2026, Minh dự định theo học ngành Vật lí tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), đồng thời tiếp tục trau dồi tiếng Anh, kỹ năng mềm và chuẩn bị cho những mục tiêu mới.