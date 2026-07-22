Ninh Bình thưởng nữ sinh giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 500 triệu đồng

UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức gặp mặt, khen thưởng em Nguyễn Thị Bích Ngọc, lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nữ sinh xuất sắc đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56.

Tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56, đội tuyển Việt Nam gồm 5 học sinh đều giành huy chương. Trong đó, em Nguyễn Thị Bích Ngọc là một trong những thí sinh xuất sắc đoạt Huy chương Vàng, góp phần đưa Việt Nam lần đầu tiên lọt vào nhóm 7 quốc gia có thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự Olympic Vật lý quốc tế.

Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng em Nguyễn Thị Bích Ngọc bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phần quà của Phó Thủ tướng..

Để kịp thời ghi nhận thành tích đặc biệt này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng tiền thưởng 500 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc. Đồng thời, tỉnh trao 250 triệu đồng cho thầy giáo Nguyễn Hải Dương, giáo viên Tổ Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, người trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn em Bích Ngọc trong quá trình ôn luyện và tham gia kỳ thi.

Mức thưởng được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND ngày 25/6/2026 của HĐND tỉnh Ninh Bình về chế độ khen thưởng, khuyến khích tài năng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng em Nguyễn Thị Bích Ngọc bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phần quà của Phó Thủ tướng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định, tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế của Nguyễn Thị Bích Ngọc là thành quả kết tinh của trí tuệ, nghị lực, niềm đam mê khoa học cùng quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, thành tích của nữ sinh không chỉ là niềm vui của cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ngành Giáo dục Ninh Bình, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương sự chủ động của ngành GD&ĐT, sự tận tâm của tập thể giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu; đồng thời ghi nhận sự đồng hành, động viên của gia đình em Nguyễn Thị Bích Ngọc trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.

Nhấn mạnh giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành GD&ĐT, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, tư duy độc lập và khả năng sáng tạo của học sinh.

Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư có trọng tâm cho giáo dục mũi nhọn; phát hiện sớm học sinh có năng khiếu để xây dựng lộ trình bồi dưỡng phù hợp; tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy năng lực và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, mỗi nhà trường cần trở thành môi trường nuôi dưỡng khát vọng, khơi dậy tinh thần sáng tạo và chắp cánh cho học sinh vươn tới những đỉnh cao tri thức.