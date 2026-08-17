Nỗi lo 'chỉ được 5 phút' vì thước đo từ phim người lớn

Nam thanh niên đến Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health khám, nghĩ mình xuất tinh sớm vì mỗi lần quan hệ chỉ khoảng 5 phút. Anh cho rằng thời gian này quá ngắn so với những gì thường thấy trong phim người lớn, nơi các cảnh quan hệ dường như kéo dài hàng chục phút.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, đây là một trong những kiểu so sánh khiến nam giới dễ tự đánh giá sai khả năng tình dục. Không ít người đến khám dù không có bất thường đáng kể, nhưng đã hình thành những "thước đo" về thời gian quan hệ, kích thước dương vật hay khả năng cương dựa trên những gì nhìn thấy trên màn hình.

Nghiên cứu đa quốc gia của Waldinger và cộng sự trên Journal of Sexual Medicine, ghi nhận thời gian trung vị từ khi bắt đầu giao hợp qua đường âm đạo đến xuất tinh khoảng 5,4 phút. Thời gian này khác nhau đáng kể giữa từng người. Vì vậy, 5,4 phút không phải "chuẩn vàng" để mọi nam giới phải đạt được và cũng không thể chỉ dựa vào thời gian để xác định xuất tinh sớm.

Bác sĩ Duy cho biết phim người lớn không phản ánh đời sống tình dục thông thường. Người biểu diễn được tuyển chọn, cảnh quay có thể chia thành nhiều phân đoạn, có thời gian nghỉ và được biên tập; góc máy cũng có thể tạo cảm nhận khác với thực tế. Khán giả chỉ nhìn thấy sản phẩm cuối cùng chứ không biết toàn bộ quá trình phía sau.

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Kích thước dương vật cũng thường trở thành nguồn mặc cảm. Nghiên cứu của Veale và cộng sự trên BJU International, tổng hợp số liệu từ hơn 15.000 nam giới, ghi nhận chiều dài dương vật khi cương trung bình khoảng 13,1 cm. Theo bác sĩ, việc liên tục so sánh với những cơ thể được tuyển chọn trên màn hình có thể khiến một số nam giới cho rằng mình "không đủ lớn".

Khi những tiêu chuẩn này được mang vào phòng ngủ, chuyện chăn gối dễ trở thành một cuộc kiểm tra. Sự chú ý chuyển từ cảm xúc và bạn đời sang việc tự đánh giá bản thân. Lo lắng có thể khiến khả năng cương khó duy trì, từ đó tạo vòng luẩn quẩn càng sợ thất bại càng dễ gặp trục trặc, rồi lần sau lại càng lo lắng.

Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý không nên quy mọi rối loạn tình dục cho phim người lớn. Rối loạn cương còn liên quan đến stress, thiếu ngủ, hút thuốc, rượu bia, béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn nội tiết, thuốc đang sử dụng hoặc vấn đề trong mối quan hệ.

Theo bác sĩ Duy, điều quan trọng không phải cố đạt một con số giống trên màn hình mà là sự thoải mái và hài lòng của cả hai. Nếu quá tự ti về cơ thể hoặc lo lắng chuyện cương, xuất tinh đến mức né tránh quan hệ, mất tự tin hoặc ảnh hưởng tình cảm, nam giới nên đi khám để được tư vấn phù hợp.