2 thí sinh không đăng ký thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Hai thí sinh tự do xác nhận không thi lại tốt nghiệp

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã giao Trường THPT chuyên Tuyên Quang rà soát đến từng thí sinh trước kỳ thi lại. Kết quả, 322/322 học sinh lớp 12 của trường trong năm học 2025-2026 xác nhận tham dự kỳ thi lại.

Thông tin trên được ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng thi kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho biết chiều 12/8.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng thi.

Theo ông Hùng, đối với 6 thí sinh tự do, có 4 thí sinh xác nhận tham dự, trong khi 2 thí sinh không đăng ký thi lại. Theo thông tin rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên của các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, dữ liệu phục vụ kỳ thi lần 2 đã được chuẩn bị đầy đủ cho các thí sinh. Trường hợp các em có nhu cầu tham dự, nếu đến đúng điểm thi, đúng thời gian và đáp ứng các yêu cầu theo quy chế, vẫn được tham gia kỳ thi.

Tuyên Quang siết chặt kỳ thi lại 328 thí sinh

Chiều 12/8, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi lại đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như hệ thống phòng thi, phòng làm việc của hội đồng coi thi, phòng bảo quản đề và bài thi, hệ thống camera giám sát… Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác y tế, vệ sinh môi trường và việc bố trí lực lượng phục vụ kỳ thi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn yêu cầu tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thi và các cơ quan, đơn vị, lực lượng, bộ phận liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất để tổ chức kỳ thi lại lần này đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Tiếp tục rà soát thật kỹ các điều kiện tổ chức kỳ thi, đảm bảo kỳ thi lại phải được tổ chức chặt chẽ ở tất cả các khâu, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phân công rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; lựa chọn nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tính độc lập, khách quan tham gia tổ chức kỳ thi; có phương án đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối, kịp thời xử lý tình huống bất thường…

Theo phương án tổ chức thi, 328 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được bố trí 15 phòng thi. Địa điểm thi được tổ chức 1 điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Về lịch thi, chiều ngày 13/8: Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. Ngày 14/8, buổi sáng thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; chiều thi môn Toán, thời gian 90 phút. Ngày 15/8, buổi sáng thí sinh làm 2 bài thi 2 môn tự chọn, thời gian 50 phút/môn; buổi chiều dự phòng.