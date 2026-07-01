Tuyên Quang vượt TP HCM về điểm trung bình Tiếng Anh thi tốt nghiệp

Môn Tiếng Anh năm nay được hơn 334.500 thí sinh lựa chọn thi tốt nghiệp THPT. Điểm trung bình là 5,07, giảm 0,31 so với năm ngoái, theo công bố sáng 1/7 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số bài thi đạt điểm 10 ở môn này là 311, tăng 170 bài so với năm trước. Hà Nội có nhiều thí sinh giành điểm 10 nhất, góp phần giúp thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước với điểm trung bình là 5,549.

Top 5 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Tiếng Anh cao nhất cả nước còn có Tuyên Quang, TP HCM, Quảng Ninh và Nghệ An. Trong đó, Tuyên Quang có màn thăng hạng ngoạn mục nhất, từ vị trí 19 vào năm ngoái lên vị trí thứ hai trong năm nay với điểm trung bình tăng từ 5,17 lên 5,397, đẩy TP HCM xuống vị trí thứ 3.

Tuy nhiên, số thí sinh lựa chọn thi môn Tiếng Anh ở hai địa phương này chênh lệch lớn. Trong khi TP HCM có gần 64.400 thí sinh thì Tuyên Quang chỉ có hơn 2.000 em.

Cả nước có 25 tỉnh, thành điểm trung bình Tiếng Anh dưới 5, thấp nhất là Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang và Gia Lai, dù lượng thí sinh đăng ký thi môn tiếng Anh ở các tỉnh này không quá 10.000.

Sau khi biết điểm, thí sinh có 5 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu muốn, hạn cuối là ngày 5/7.

Thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học là từ mai đến 17h ngày 14/7. Để có thông tin về các trường đại học trước khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress để xem biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường hay tổ hợp xét tuyển.

Điểm chuẩn đại học năm 2026 được công bố sau 17h ngày 9/8.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang