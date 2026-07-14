Nước tiểu đục do nguyên nhân gì và cách xử trí

Nước tiểu đục do đâu?

Ở người bình thường, nước tiểu hầu như không có mùi hoặc chỉ có mùi amoniac nhẹ. Nếu nước tiểu đột ngột trở nên đục, kèm mùi hôi nồng hoặc có mùi bất thường, người bệnh cần đặc biệt lưu ý.

Nước tiểu đục có thể xuất hiện khi cơ thể thiếu nước khiến nước tiểu bị cô đặc. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài hoặc đi kèm các triệu chứng bất thường khác thì nhiều khả năng liên quan đến bệnh lý.

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây nước tiểu đục. Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn do niệu đạo ngắn và nằm gần hậu môn, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Khi xảy ra nhiễm khuẩn, cơ thể huy động các tế bào bạch cầu để chống lại tác nhân gây bệnh. Mủ và dịch viêm hòa lẫn với nước tiểu khiến nước tiểu trở nên đục.

Ngoài nước tiểu đục, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, nóng rát khi đi tiểu, đau tức vùng bụng dưới, mệt mỏi hoặc sốt.

Nếu không được điều trị kịp thời, nhiễm khuẩn đường tiết niệu có thể lan ngược lên thận và gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Nhiễm trùng thận

Nhiễm trùng thận là biến chứng nghiêm trọng của nhiễm khuẩn đường tiết niệu không được điều trị đúng cách. Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng khá giống viêm đường tiết niệu thông thường nên dễ bị bỏ qua. Khi bệnh tiến triển, người bệnh thường có nước tiểu đục, sẫm màu hoặc lẫn máu, kèm theo mùi hôi khó chịu.

Ngoài ra, người bệnh còn có thể bị sốt cao, rét run, buồn nôn, nôn, đau vùng hông lưng hoặc đau lan xuống vùng bẹn.

Đây là tình trạng cần được điều trị sớm vì nếu chậm trễ có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, suy thận, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu hoặc nhiễm Chlamydia cũng có thể khiến nước tiểu bị đục. Khi vi khuẩn xâm nhập vào niệu đạo, cơ thể sẽ huy động nhiều bạch cầu để chống lại tác nhân gây bệnh. Sự hiện diện của các tế bào viêm trong nước tiểu khiến nước tiểu mất độ trong.

Người bệnh thường kèm theo các triệu chứng như tiết dịch bất thường ở âm đạo hoặc dương vật, tiểu buốt, đau khi quan hệ tình dục, ngứa rát vùng kín, thậm chí nổi mụn nước hoặc loét ở cơ quan sinh dục.

Trong trường hợp này, cần đến cơ sở y tế để được xét nghiệm nước tiểu hoặc lấy mẫu bệnh phẩm nhằm xác định chính xác nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Nước tiểu đục có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý của hệ tiết niệu.

Sỏi thận

Sỏi thận cũng là một trong những nguyên nhân thường gặp gây nước tiểu đục. Sỏi hình thành khi các khoáng chất trong nước tiểu kết tinh và lắng đọng trong thận. Khi viên sỏi gây tắc nghẽn đường tiết niệu hoặc dẫn đến nhiễm trùng, nước tiểu có thể lẫn mủ, cặn hoặc máu, khiến màu sắc trở nên đục hơn bình thường.

Người mắc sỏi thận thường có biểu hiện đau dữ dội vùng hông lưng, đau lan xuống bẹn, tiểu buốt, nước tiểu có mùi hôi; trường hợp có nhiễm trùng còn có thể kèm sốt và rét run.

Đái tháo đường

Ở người mắc đái tháo đường, lượng đường trong máu tăng cao có thể làm xuất hiện glucose trong nước tiểu, khiến nước tiểu trở nên đục hơn bình thường. Nếu bệnh không được kiểm soát tốt, người bệnh còn có nguy cơ cao bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát, khiến tình trạng nước tiểu đục kéo dài.

Vì vậy, người bệnh cần kiểm soát tốt đường huyết, tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Khi nào cần đi khám?

Không phải mọi trường hợp nước tiểu đục đều là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài vài ngày hoặc xuất hiện cùng các triệu chứng bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Các dấu hiệu cần đi khám sớm gồm:

- Tiểu buốt, tiểu rắt hoặc đau rát khi đi tiểu.

- Tiểu ra máu hoặc nước tiểu có màu đỏ, nâu bất thường.

- Nước tiểu có mùi hôi nồng kéo dài.

- Đau vùng hông lưng hoặc vùng bụng dưới.

- Sốt hoặc rét run.

- Mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân.

- Buồn nôn, nôn hoặc tiểu rất ít.

Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm nước tiểu, cấy nước tiểu, xét nghiệm máu, siêu âm hệ tiết niệu hoặc chụp cắt lớp vi tính để xác định nguyên nhân.

Làm thế nào để phòng ngừa?

Để hạn chế nguy cơ nước tiểu đục do bệnh lý, mỗi người nên duy trì thói quen uống đủ nước hằng ngày nhằm giúp hệ tiết niệu hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ hình thành sỏi. Không nên nhịn tiểu thường xuyên vì điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Đồng thời, cần vệ sinh cơ quan sinh dục đúng cách, đặc biệt trước và sau quan hệ tình dục để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, nên kiểm soát tốt các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý tiết niệu.

Tóm lại, nước tiểu đục có thể chỉ là thay đổi tạm thời do cơ thể thiếu nước, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý của hệ tiết niệu. Khi tình trạng này kéo dài hoặc kèm theo các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu máu, đau vùng hông lưng, sốt hoặc nước tiểu có mùi hôi khó chịu, người bệnh không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng ảnh hưởng đến chức năng thận và sức khỏe lâu dài.