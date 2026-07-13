Lớp chuyên Văn gây sốt khi 3 học sinh cùng đạt 9,75 điểm Ngữ văn cao nhất nước

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường THPT chuyên Quốc học Huế gây ấn tượng khi lớp 12 chuyên Văn có cùng lúc 3 học sinh đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn - mức điểm cao nhất của môn thi này trên cả nước. Ba nữ sinh gồm Trần Đặng Trâm Anh, Trần Tuệ Khả Ái và Lê Hoàng Thanh Hà.

Dù theo đuổi những mục tiêu, sở trường và cách học khác nhau, cả ba đều chung quan điểm rằng điểm số cao không đến từ việc học thuộc văn mẫu mà là kết quả của quá trình đọc, tích lũy kiến thức và rèn luyện tư duy bền bỉ trong nhiều năm.

Nhận tin đạt 9,75 điểm Ngữ văn khi leo núi

Với Trần Đặng Trâm Anh, khoảnh khắc biết điểm thi diễn ra theo cách đặc biệt. Trong khi nhiều thí sinh hồi hộp ngồi trước màn hình để chờ công bố kết quả, nữ sinh lại đang trên đường chinh phục một cung leo núi cùng bạn bè.

Từ tối hôm trước, Trâm Anh biết mình sẽ không kịp về nhà đúng thời điểm công bố điểm nên nhờ mẹ tra cứu giúp. Vừa xuống chân núi, trong trạng thái gần như kiệt sức sau hành trình dài, em mới mở điện thoại và nhìn thấy tin nhắn mẹ gửi.

“Lúc đó em vừa mệt vừa xúc động, cảm giác hạnh phúc khó diễn tả thành lời”, Trâm Anh nhớ lại.

Trâm Anh rất bất ngờ về đạt điểm gần như tuyệt đối môn Ngữ văn. (Ảnh: NVCC)

Nói về bài thi Ngữ văn đạt 9,75 điểm, nữ sinh cho rằng yếu tố quan trọng nhất là đọc kỹ yêu cầu của đề và xác định đúng trọng tâm trước khi triển khai.

Theo Trâm Anh, với câu nghị luận xã hội năm nay xoay quanh vấn đề làm thế nào để người trẻ Việt Nam trở thành những “Steve Jobs Việt Nam”, điều quan trọng là nhận diện được cụm từ khóa “làm thế nào”. Khi hiểu đây là yêu cầu về giải pháp, em tập trung triển khai các phương thức thực hiện thay vì sa đà vào phân tích khái niệm.

Bài viết được em xây dựng theo trình tự từ suy nghĩ, hình thành thói quen đến hành động cụ thể để tạo sự phát triển logic giữa các luận điểm, tránh lặp ý. Điều giúp Trâm Anh tự tin trong phòng thi là thói quen đọc sách, cập nhật thông tin thời sự và những vấn đề xã hội mà giới trẻ đang quan tâm.

Trần Đặng Trâm Anh cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn và từng giành giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học vừa qua.

Học song song trường chuyên và trường nhạc

Khác với người bạn cùng lớp, Trần Tuệ Khả Ái nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp khi tra điểm thi. Nữ sinh kể vì quá lo lắng nên còn nhập nhầm số báo danh. Chỉ sau khi tra lại, em mới vỡ òa khi nhìn thấy số điểm vượt xa kỳ vọng.

“Em thực sự bất ngờ. Bình thường điểm Văn của em khá ổn định, khoảng từ 8,5 đến 9 điểm nên không nghĩ sẽ đạt 9,75”, Khả Ái chia sẻ.

Ngoài trường chuyên Khả Ái còn theo học Học viện Âm nhạc Huế. (Ảnh: NVCC)

Bí quyết làm bài của nữ sinh là luôn giữ sự bình tĩnh, tập trung và quản lý thời gian hợp lý để hoàn thành đầy đủ các phần. Bên cạnh đó, việc đọc kỹ đề, phân tích yêu cầu và triển khai ý theo trình tự mạch lạc giúp bài viết chặt chẽ hơn.

Ngoài việc học trên lớp, Khả Ái còn theo học song song chương trình trung cấp tại Học viện Âm nhạc Huế. Việc phải cân bằng giữa hai chương trình học có khối lượng kiến thức lớn khiến em phải xây dựng thời gian biểu khoa học.

Không chỉ đạt 9,75 điểm Ngữ văn, Khả Ái còn đạt 9,75 điểm Lịch sử và trở thành thủ khoa tổ hợp C00 của Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Sau kỳ thi, Khả Ái dự định đăng ký vào Trường Đại học Luật Hà Nội hoặc Trường Đại học Luật TP.HCM, đồng thời hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Âm nhạc Huế.

Lớp trưởng hai năm liền đạt giải quốc gia

Cùng đạt 9,75 điểm Ngữ văn, Lê Hoàng Thanh Hà nhìn nhận kết quả này là món quà vượt ngoài mong đợi sau nhiều năm kiên trì học tập. Nữ sinh chia sẻ bản thân chỉ tập trung làm bài bằng tất cả kiến thức và kỹ năng được tích lũy trong suốt quá trình học. Vì vậy, khi biết điểm, em vừa vui vừa xúc động.

“Kết quả hôm nay là thành quả của sự nỗ lực của bản thân, sự dạy dỗ của thầy cô cùng sự động viên rất lớn từ gia đình và bạn bè”, Hà bày tỏ.

Lớp trưởng Thanh Hà hai năm liền đạt giải quốc gia môn Ngữ văn. (Ảnh: NVCC)

Trong bài thi năm nay, Hà đặc biệt yêu thích câu viết về bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi. Theo em, những hình ảnh và cảm xúc trong tác phẩm gợi mở nhiều suy nghĩ, giúp việc triển khai bài viết trở nên tự nhiên và giàu cảm xúc hơn.

Lê Hoàng Thanh Hà cũng là lớp trưởng lớp 12 chuyên Văn. Trong hai năm liên tiếp lớp 11 và lớp 12, nữ sinh đều giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. Không chỉ nổi bật trong học tập, Hà còn là gương mặt năng nổ trong các hoạt động của nhà trường. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh đặt mục tiêu trở thành sinh viên Học viện Ngoại giao.

Chia sẻ về thành tích của ba học trò, cô Lê Thị Phương Hà - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Văn, bày tỏ niềm vui và tự hào. Theo cô, nếu nhìn vào cả quá trình học tập và rèn luyện của các em, kết quả này hoàn toàn xứng đáng.

“Điểm số hôm nay không phải là sự may mắn nhất thời mà là kết quả của nhiều năm tích lũy kiến thức, rèn luyện tư duy và bền bỉ với môn học mình yêu thích”, cô giáo nhận định.