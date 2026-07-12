Giáo viên Nguyễn Hà Duy làm thư ký điểm thi Trường Chuyên Tuyên Quang có đúng quy định?

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang, cho hay ngay sau khi xuất hiện thông tin dấu hiệu bất thường về điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, xác minh thông tin.

Đến ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm thi, vì có hành vi vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh dự thi môn Toán.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang, thông tin tại buổi họp báo.

Cụ thể, kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi. Tuy nhiên, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán vi phạm quy chế.

Theo chỉ đạo của bà Trần Thị Thu Hằng, thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn cho một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Đáng chú ý, trước đó, trong quá trình giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Nguyễn Hà Duy được phân công chủ nhiệm lớp chuyên Toán và tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Đến ngày 7/7, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ, theo Điều 356 của Bộ luật Hình sự. Trong số đó có bà Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Hà Duy và hai người khác chưa công bố danh tính.

Việc giáo viên Nguyễn Hà Duy làm thư ký điểm thi ở trường mình giảng dạy có vi phạm?

Liên quan đến việc Nguyễn Hà Duy là giáo viên của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhưng lại được phân công làm thư ký điểm thi tại chính trường mình dạy, nhiều ý kiến băn khoăn việc phân công như trên có đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026?

Theo Điều 14 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, trưởng điểm thi và phó trưởng điểm thi (không phụ trách cơ sở vật chất), giám thị không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có học sinh trường mình dự thi. Ngoài ra, trưởng điểm thi và phó trưởng điểm thi cũng không được cùng thuộc một trường.

Cụ thể, trưởng điểm thi là lãnh đạo trường phổ thông hoặc lãnh đạo trường THCS.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

Phó trưởng điểm thi là lãnh đạo và/hoặc tổ trưởng chuyên môn của trường phổ thông, THCS. Trong đó, có 1 phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất là người của nhà trường nơi đặt điểm thi, các phó trưởng điểm thi khác đến từ cơ sở giáo dục khác.

Thư ký điểm thi là giáo viên trường phổ thông và/hoặc giáo viên trường THCS. Như vậy, trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT không quy định cụ thể vị trí thư ký điểm thi không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có học sinh trường mình dự thi.

Cũng theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, giám thị là giáo viên trường phổ thông và/hoặc giáo viên trường THCS trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định rõ, giám thị không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có học sinh trường mình dự thi.

Liên quan đến nội dung này, lãnh đạo một trường phổ thông cho rằng việc Nguyễn Hà Duy làm thư ký điểm thi ở trường mình không sai về mặt quy chế. Song từng vị trí đều đã được phân công rõ ràng.

"Khi làm thư ký điểm thi hay phó trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất chỉ được thực hiện các công việc hành chính bên ngoài, không được vào khu vực thi và tiếp xúc với thí sinh", vị này nói.

Trước đó, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, tại họp báo cũng khẳng định qua quá trình rà soát, báo cáo tại các điểm thi cho thấy thực hiện đúng quy chế, quy trình và các văn bản hướng dẫn. Riêng hoạt động coi thi của môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là bất thường, đã được cơ quan công an xác định và đang tiếp tục điều tra.