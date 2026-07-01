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Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026

Sự kiện: Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 được Bộ GD-ĐT công bố sáng 1/7, ngay sau thời điểm thí sinh bắt đầu tra cứu điểm thi.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ở các môn như sau:

- Phổ điểm môn Toán:

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 1

- Phổ điểm môn Ngữ văn:

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 2

- Phổ điểm môn Vật lí:

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 3

- Phổ điểm môn Địa lí:

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 4

- Phổ điểm môn Tiếng Anh:

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 5

- Phổ điểm môn Lịch sử: 

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 6

- Phổ điểm môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật:

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 7

- Phổ điểm Sinh học:

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 8

- Phổ điểm môn Hóa học:

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 9

- Phổ điểm môn Công nghệ - Nông nghiệp:

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 10

- Phổ điểm môn Tin học:

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 11

- Phổ điểm môn Công nghệ - Công nghiệp:

Phổ điểm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 - 12

Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. 

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, vị trí địa lý, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…

Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

8h sáng 1/7, Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của hơn 1,2 triệu thí sinh.

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Theo Hoàng Linh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/07/2026 08:55 AM (GMT+7)
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