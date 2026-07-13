Giật mình thói quen trữ thức ăn biến tủ lạnh thành "ổ" chứa vi khuẩn gây bệnh

Nhồi nhét thực phẩm khiến tủ lạnh mất khả năng bảo quản

Một trong những sai lầm phổ biến là nhồi nhét quá nhiều thực phẩm, đặc biệt ở ngăn đá. Việc chứa quá tải khiến luồng khí lạnh không thể lưu thông đồng đều, làm giảm hiệu quả bảo quản và khiến thực phẩm dễ hỏng hơn.

Nhiệt độ lý tưởng để đông lạnh thường dưới -18°C, nhưng khi tủ bị quá tải, nhiều vị trí không đạt được mức nhiệt cần thiết. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn tồn tại và phát triển, nhất là ở những khu vực bị che khuất bởi thực phẩm xếp chồng.

Một trong những sai lầm phổ biến là nhồi nhét quá nhiều thực phẩm, đặc biệt ở ngăn đá.

Không chỉ vậy, việc xếp chồng lẫn lộn giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã qua chế biến còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Vi khuẩn từ thực phẩm sống có thể lan sang đồ ăn chín, gây nguy cơ ngộ độc khi sử dụng.

Giữ lại thực phẩm mốc và hiểu sai về khả năng của tủ lạnh

Nhiều người có thói quen cắt bỏ phần bị mốc trên bánh mì, trái cây hoặc cơm rồi tiếp tục sử dụng phần còn lại. Tuy nhiên, nấm mốc không chỉ tồn tại ở bề mặt mà có thể xâm nhập sâu vào bên trong thực phẩm, đặc biệt là các loại có độ ẩm cao.

Tủ lạnh không có khả năng tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn và nấm mốc, mà chỉ làm chậm quá trình phát triển của chúng. Vì vậy, việc giữ lại thực phẩm đã hư hỏng có thể khiến người dùng vô tình đưa độc tố vào cơ thể.

Thức ăn thừa nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

Một số loại nấm mốc còn có thể sinh ra độc tố gây hại cho gan và hệ tiêu hóa nếu tích tụ lâu dài. Do đó, việc tiếc rẻ thực phẩm hỏng không chỉ không tiết kiệm mà còn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Bảo quản thức ăn thừa sai cách làm tăng nguy cơ bệnh lý

Thức ăn thừa nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Khi được đưa vào tủ, vi khuẩn không bị tiêu diệt hoàn toàn mà vẫn tiếp tục tồn tại.

Một số thực phẩm giàu nitrat như rau lá xanh khi bảo quản hoặc chế biến không phù hợp có thể làm tăng hàm lượng nitrit, tuy nhiên nguy cơ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không chỉ riêng việc bảo quản trong tủ lạnh.

Chất này trong một số điều kiện nhất định có thể chuyển hóa thành nitrosamine, hợp chất liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày nếu tích lũy lâu dài.

Đa số thức ăn thừa nên dùng trong vòng 3 - 4 ngày nếu được bảo quản đúng cách. Mua lượng thực phẩm vừa đủ để hạn chế lưu trữ kéo dài.

Việc hâm đi hâm lại nhiều lần, đặc biệt khi thức ăn liên tục được để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài giữa các lần hâm, có thể làm tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển và ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Những nguyên tắc cần tuân thủ để tránh biến tủ lạnh thành ổ vi khuẩn

Để hạn chế vi khuẩn phát sinh trong tủ lạnh, việc bảo quản thực phẩm đúng cách là yếu tố then chốt. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ cũng có thể giúp nâng cao độ an toàn đáng kể.

Rửa sạch, để ráo và chia nhỏ thực phẩm trước khi bảo quản để tránh rã đông nhiều lần. Dùng hộp kín hoặc túi chuyên dụng, tách riêng thực phẩm sống và chín. Sắp xếp gọn gàng, dán nhãn thời gian để tránh quên thực phẩm quá lâu.

Vệ sinh tủ lạnh định kỳ để loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi. Loại bỏ ngay thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng như mốc, đổi màu, mùi lạ. Thức ăn chín nên được sử dụng trong thời gian khuyến nghị và bảo quản liên tục ở nhiệt độ lạnh phù hợp.

Đa số thức ăn thừa nên dùng trong vòng 3 - 4 ngày nếu được bảo quản đúng cách. Mua lượng thực phẩm vừa đủ để hạn chế lưu trữ kéo dài.