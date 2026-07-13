Tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT 2026: Chủ tịch tỉnh Quảng Trị nói gì?

Ngày 13/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Hồng Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, xác nhận hiện nay cơ quan chức năng đang xác minh các thông tin tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên mạng xã hội.

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn. Ảnh: Đặng Hà - Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh, thông tin lan truyền trên mạng nhưng chưa rõ đúng hay sai. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh. Khi cơ quan chức năng có kết luận, tỉnh Quảng Trị sẽ công khai rõ ràng.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 10/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo vi phạm tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Nội dung phản ánh còn chỉ rõ các phòng thi có tiêu cực.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn sau khi xuất hiện các phản ánh dấu hiệu tiêu cực. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngay trong sáng 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi cũng như kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Ngày 10/7, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công an tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn, trong đó có điểm thi Trường THPT Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, hành vi gian lận hoặc tiêu cực (nếu có).

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu xác minh khách quan, toàn diện bản chất vụ việc, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.

Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), nơi đang được các cơ quan chức năng xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Trần Anh.

Sau vụ việc tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT Lê Trực, những ngày gần đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin tố cáo tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Hùng Vương (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Nội dung tố cáo được đăng tải trên mạng xã hội phản ánh, tại phòng thi số 242, điểm thi Trường THPT Hùng Vương xảy ra dấu hiệu thí sinh được "giám thị làm bài".

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị xác nhận, ngành chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ toàn bộ các thông tin phản ánh để bảo đảm khách quan, đúng bản chất vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cho biết, ở bất kỳ phản ánh tiêu cực nào, quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị là nhất quán, phải kiểm tra, xác minh cụ thể, đảm bảo khách quan.