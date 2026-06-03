Liên thông lên ĐH: Chuyển “học gì công nhận nấy” sang đánh giá năng lực thực tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học, với nhiều thay đổi theo hướng linh hoạt, thực tiễn hơn trong công nhận kết quả học tập.

Điểm mới quan trọng là mở rộng phạm vi công nhận. Thay vì chỉ dựa trên môn học, học phần hoặc tín chỉ đã hoàn thành, cơ sở giáo dục được xem xét công nhận cả năng lực nghề nghiệp, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và các minh chứng đánh giá năng lực phù hợp.

Theo Bộ GD&ĐT, cách tiếp cận này chuyển từ “học gì công nhận nấy” sang đánh giá theo năng lực thực tế người học tích lũy, qua đó phù hợp xu hướng giáo dục hiện đại và thúc đẩy học tập suốt đời.

Quy định này được kỳ vọng giúp giảm chi phí cho người học và tận dụng tốt hơn kinh nghiệm, kỹ năng đã tích lũy trong thực tiễn

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế linh hoạt với các ngành STEM, kỹ thuật, công nghệ và ngành trọng điểm quốc gia, cho phép cơ sở đào tạo chủ động hơn trong tuyển sinh, công nhận kết quả học tập và xác định học phần bổ sung.

Một nguyên tắc xuyên suốt được nhấn mạnh là không để người học phải học lại những nội dung đã đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm công nhận tối đa kết quả học tập, nếu phù hợp với chương trình đào tạo.

Quy định này được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian học, giảm chi phí cho người học và tận dụng tốt hơn kinh nghiệm, kỹ năng đã tích lũy trong thực tiễn.

Tuy nhiên, dự thảo vẫn yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra. Người học liên thông phải đáp ứng điều kiện tốt nghiệp như sinh viên cùng chương trình.

Về giới hạn công nhận, dự thảo quy định khối lượng học tập được miễn trừ hoặc chuyển đổi tín chỉ không vượt quá 50% đối với cùng nhóm ngành; 35% đối với khác nhóm ngành; và 25% đối với khác lĩnh vực đào tạo.

Với các ngành đặc thù như y tế, giáo dục, pháp luật, quốc phòng, an ninh…, mức công nhận sẽ được xác định chặt chẽ hơn nhưng không vượt khung trên.

Ngoài ra, người học phải hoàn thành tối thiểu 40% khối lượng chương trình tại cơ sở đào tạo cấp bằng, trừ một số chương trình tích hợp hoặc có thỏa thuận liên thông đặc biệt.

Dự thảo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục kết nối, cập nhật dữ liệu công nhận kết quả học tập với cơ sở dữ liệu giáo dục quốc gia, hướng tới quản lý bằng dữ liệu và tăng khả năng minh bạch, hậu kiểm.