Thanh niên 28 tuổi men gan tăng gấp 70 lần, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Tưởng cảm cúm, đi khám phát hiện viêm gan A cấp

Anh Hansani (28 tuổi, quốc tịch Philippines) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng đau bụng dữ dội, mệt mỏi, vàng da và vàng mắt.

Trước đó, anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh gan mạn tính hay lạm dụng rượu bia. Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện các triệu chứng giống cảm cúm như sốt nhẹ, đau mỏi cơ. Hai ngày gần đây, tình trạng đau bụng tăng dần, ăn uống kém, nước tiểu sẫm màu, da và mắt vàng rõ nên được đưa đến bệnh viện thăm khám.

ThS.BS Mai Hoài Sang, khoa Nội Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết kết quả xét nghiệm xác định người bệnh nhiễm virus viêm gan A. Các chỉ số men gan tăng rất cao, hơn 70 lần bình thường, với AST (GOT) đạt 3.100 U/L và ALT (GPT) đạt 2.950 U/L, trong khi giá trị bình thường chỉ từ 5-40 U/L.

Siêu âm bụng ghi nhận gan hơi to, nhu mô giảm âm không đồng nhất, thành túi mật dày nhẹ - những dấu hiệu gợi ý tình trạng viêm gan cấp.

Ảnh minh họa.

Men gan tăng hơn 3.000 U/L, nguy cơ suy gan cấp

Theo bác sĩ Sang, mức men gan tăng trên 3.000 U/L phản ánh quá trình viêm và hoại tử tế bào gan do hệ miễn dịch của cơ thể chống lại virus.

"Nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ tiến triển thành suy gan cấp - một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng", bác sĩ Sang cho biết.

Ngay sau khi chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị nội trú. Phác đồ điều trị chủ yếu là hỗ trợ, bao gồm bù dịch, bổ sung điện giải bằng đường uống và đường tĩnh mạch, sử dụng thuốc bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ chuyển hóa. Đồng thời, các chỉ số chức năng gan và đông máu được theo dõi chặt chẽ.

Sau hai ngày điều trị, tình trạng lâm sàng và các chỉ số men gan cải thiện rõ rệt. Người bệnh được xuất viện sau 5 ngày, tiếp tục dùng thuốc và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Viêm gan A lây chủ yếu qua đường ăn uống

BS.CKII Huỳnh Văn Trung, Phó khoa Nội Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết viêm gan A là bệnh nhiễm trùng gan cấp tính do virus viêm gan A (HAV) gây ra.

Virus lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa theo cơ chế phân - miệng, khi ăn hoặc uống thực phẩm, nước bị nhiễm virus. Ngoài ra, bệnh cũng có thể lây qua tiếp xúc gần, bao gồm một số hành vi tình dục nguy cơ.

Điểm đáng chú ý là virus viêm gan A có khả năng tồn tại khá lâu trong môi trường, đặc biệt tại những nơi điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo. Vì vậy, bệnh thường lưu hành ở các khu vực có hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường còn hạn chế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng 1,4 triệu ca mắc viêm gan A. Bệnh thường có thời gian ủ từ 2-6 tuần trước khi xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đau vùng gan, nước tiểu sẫm màu và vàng da.

Viêm gan A: Phòng bệnh bằng vaccine và vệ sinh ăn uống

Khác với viêm gan B hay viêm gan C, viêm gan A không gây viêm gan mạn tính và hiếm khi để lại tổn thương gan lâu dài. Phần lớn người bệnh có thể hồi phục hoàn toàn sau vài tuần đến vài tháng. Sau khi khỏi bệnh, cơ thể thường có khả năng miễn dịch lâu dài với virus.

Tuy nhiên, ở một số trường hợp, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền, viêm gan A vẫn có thể diễn tiến nặng và dẫn đến suy gan cấp. Khi đó, người bệnh cần được theo dõi sát tại bệnh viện, thậm chí có thể phải ghép gan để cứu sống.

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với viêm gan A. Việc điều trị chủ yếu nhằm giảm triệu chứng, hỗ trợ chức năng gan và theo dõi biến chứng trong thời gian cơ thể tự đào thải virus.

Các bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa viêm gan A. Bên cạnh đó, người dân cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ăn chín uống sôi, hạn chế sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Rau củ, trái cây cần được rửa sạch và gọt vỏ trước khi sử dụng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc đau vùng gan, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.