Trường Đại học Y Hà Nội kỷ luật 2 sinh viên "dọa" sẽ lấy trật ven bệnh nhân

Sau khi họp xem xét toàn diện vụ việc, Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Y Hà Nội thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật Cảnh cáo đối với sinh viên ngành Hộ sinh và Khiển trách đối với sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt. Cả hai sinh viên này dùng chung một tài khoản TikTok đứng tên sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt.

Quyết định xử lý được đưa ra trên cơ sở xem xét đơn tường trình, biên bản họp của giảng viên, chủ nhiệm khối, đồng thời đánh giá quá trình phấn đấu của sinh viên. Cả hai em đều là Lớp phó học tập, riêng sinh viên ngành Hộ sinh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hộ sinh. Trước khi xảy ra vụ việc, hai sinh viên có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của lớp, Đoàn, Hội và từng sản xuất các nội dung TikTok mang tính lan tỏa tích cực về ngành, nghề và nhà trường.

Cùng với hình thức kỷ luật trên, nhà trường quyết định miễn nhiệm toàn bộ chức danh công tác của hai sinh viên. Tài khoản TikTok đăng tải nội dung vi phạm bị buộc khóa vĩnh viễn do có hành vi lan truyền thông tin ảnh hưởng đến hình ảnh sinh viên, vị thế, uy tín của nhà trường và ngành y.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của nữ sinh Đại học Y Hà Nội.

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên nhận thức sai phạm và sửa sai, nhà trường giao cán bộ phụ trách trực tiếp theo dõi, uốn nắn và hỗ trợ hai sinh viên trong thời gian tới. Song song với việc xử lý cá nhân vi phạm, Ban Giám hiệu chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng nội dung cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt đầu khóa.

Chương trình tập trung siết chặt tính chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử, tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người bệnh. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường chịu trách nhiệm phối hợp tập trung chỉnh sửa phong cách, lề lối, tác phong và phát ngôn của sinh viên trong môi trường học thuật cũng như khi đi thực hành lâm sàng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc áo blouse kèm dòng trạng thái: "Bệnh nhân mắng mình: "Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần". Nội dung bài đăng sau đó nhanh chóng gây tranh cãi, thu hút nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng.