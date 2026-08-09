Đằng sau 'kỳ tích' đỗ Thanh Hoa của nữ sinh chưa từng học thêm

Nữ sinh trường THPT Hứa Xương, tỉnh Hồ Nam, trúng tuyển Đại học Thanh Hoa với 694/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc (Cao khảo). Trong đó, điểm Văn của em đạt 136/150, Toán 135/150, tiếng Anh 144/150, Vật lý và Hóa học lần lượt 86 và 96/100.

Thanh Hoa là ngôi trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc, ở vị trí thứ 14 thế giới trên bảng xếp hạng đại học QS. Trong hàng chục triệu thí sinh mỗi năm, chỉ khoảng 0,05-0,1% trúng tuyển, với mức điểm từ 680/750 trở lên.

Nhất Phương chia sẻ từ nhỏ chỉ tập trung học ở trường, làm bài tập về nhà và chưa bao giờ đăng ký học thêm. Bố mẹ đều là giảng viên đại học, nữ sinh được dạy kèm toán thời tiểu học và đôn đốc hoàn thành bài tập về nhà theo yêu cầu của nhà trường.

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là rèn luyện những thói quen học tập tốt", bố nữ sinh nói. Khi Nhất Phương vào cấp ba, ông đặc biệt chú trọng vấn đề sức khỏe tinh thần. Gia đình nói rằng con chỉ cần đỗ đại học, không nhất thiết vào trường top đầu, miễn là nỗ lực hết sức mình.

Nữ sinh đúc kết ba bí quyết học tập: luôn tổng hợp và ôn tập kiến thức kịp thời; tìm ra phương pháp học phù hợp với bản thân; giữ vững tâm lý ổn định - yếu tố quan trọng và cốt lõi nhất.

Nhất Phương cho hay chọn học ngành Hạt nhân vì đánh giá sự phát triển năng lượng hiện nay đang cần chuyển đổi, và vật lý hạt nhân là ngành học cốt lõi. Ngoài ra, ngành học này liên quan công nghiệp quốc phòng, nên em hy vọng sau này sẽ có cơ hội phục vụ đất nước.

Đổng Cảnh Lượng, giáo viên chủ nhiệm của Nhất Phương, cho hay học trò có khả năng tư duy sâu sắc, kiên trì, thích suy nghĩ độc lập và kiên quyết tìm hiểu đến cùng vấn đề.

"Em ấy luôn tìm hiểu cặn kẽ mọi vấn đề và hoàn thành tất cả bài tập giáo viên giao với chất lượng rất cao", ông nói.

Nữ sinh Từ Nhất Phương. Ảnh: SCMP