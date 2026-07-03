Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn cao nhất vượt 28,5

Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 3/7 đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2026 cho tất cả ngành, theo các phương thức: xét tuyển tài năng (diện 1.2 dựa vào chứng chỉ quốc tế và diện 1.3 dựa vào hồ sơ kết hợp phỏng vấn), xét điểm thi đánh giá tư duy và điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo trường, dự báo điểm chuẩn căn cứ các loại phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây. Với nhóm xét điểm thi, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) dự kiến có đầu vào cao nhất - trên 28,5 điểm tốt nghiệp THPT và trên 75/100 điểm thi đánh giá tư duy (TSA).

Một số ngành khác dự kiến điểm chuẩn trong khoảng 27,5-28,5 gồm Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin (Global ICT), Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (chương trình chuẩn và tiên tiến), Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano.

Ngược lại, một số ngành có thể lấy 20-22 điểm như Kỹ thuật Dệt may, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm, Hóa dược Mỹ phẩm.

Năm ngoái, điểm chuẩn ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) cao nhất với 29,39. Mức thấp nhất vào trường là 19, ở ngành Quản trị kinh doanh - hợp tác với Đại học Troy (Mỹ).

Với các phương thức khác, dự đoán điểm chuẩn theo thang 100.

Dự báo điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2026 ở tất cả ngành như sau:

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.700 sinh viên, bằng ba phương thức: xét tuyển tài năng, xét điểm thi đánh giá tư duy và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường chưa công bố học phí. Còn năm ngoái, học phí Đại học Bách khoa Hà Nội là 28-90 triệu đồng, trong đó các chương trình chuẩn quanh mức 28-35.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST