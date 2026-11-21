7 người rời OpenAI để thành lập Anthropic vào năm 2021 đều nắm cổ phần trị giá hàng chục tỷ USD, sau khi công ty được định giá 1.500 tỷ USD trong lần đầu niêm yết trên sàn chứng khoán, hôm 18/11.

Dario Amodei

Dario Amodei, 43 tuổi, là giám đốc điều hành của Anthropic - công ty mẹ ứng dụng AI Claude. Anh học ngành Vật lý tại Viện Công nghệ California (Caltech), rồi chuyển sang lấy bằng cử nhân ở Đại học Stanford. Sau đó, anh nhận học bổng Hertz để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Lý sinh và Khoa học thần kinh tính toán tại Đại học Princeton, rồi nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Y Stanford với mong muốn cải thiện chẩn đoán và chữa trị ung thư, theo chia sẻ trên New York Times hồi tháng 2.

Năm 2014, Dario gia nhập tập đoàn internet Trung Quốc Baidu với vai trò nhà nghiên cứu, trước khi chuyển sang Google và đầu quân cho OpenAI hai năm sau đó. Tại OpenAI, anh từng giữ chức Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu, dẫn dắt quá trình phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT-2 và GPT-3.

Daniela Amodei

Daniela Amodei, 39 tuổi, là chủ tịch của Anthropic, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh và đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Cô là em gái của Dario Amodei.

Daniela tốt nghiệp ngành Văn học Anh tại Đại học California, Santa Cruz. Cô từng làm việc trong lĩnh vực phát triển toàn cầu, phụ trách truyền thông cho văn phòng nghị sĩ đảng Dân chủ Matt Cartwright tại Washington.

Năm 2013, Daniela đảm nhận công tác tuyển dụng cho công ty thanh toán Stripe và thăng tiến lên vị trí trưởng bộ phận vận hành rủi ro. Cô gia nhập OpenAI năm 2018 với vai trò quản lý kỹ thuật trước khi trở thành phó chủ tịch phụ trách nhân sự và phó chủ tịch phụ trách an toàn và chính sách vào năm 2020.

Jared Kaplan

Jared Kaplan, 42 tuổi, là giám đốc khoa học của Anthropic. Anh góp công lớn trong phát triển phương pháp huấn luyện mô hình tuân thủ một bộ nguyên tắc và chính sách thành văn, gọi là "AI hiến pháp" (constitutional AI).

Anh từng học tại Học viện Toán và Khoa học Illinois. Niềm đam mê vật lý của Kaplan bắt nguồn từ việc mẹ anh là một tác giả truyện khoa học viễn tưởng. Anh học cử nhân Vật lý và Toán tại Đại học Stanford, lấy bằng tiến sĩ Vật lý tại Đại học Harvard.

Giống Dario Amodei, Kaplan giành học bổng Hertz thời làm nghiên cứu sinh. Hai người quen nhau giữa những năm 2000 khi đi chung xe tới một sự kiện dành cho nhóm nhận học bổng này. Sau khi ra trường, Kaplan tới Phòng thí nghiệm Máy gia tốc Quốc gia SLAC làm nghiên cứu sau tiến sĩ, rồi làm phó giáo sư tại Đại học Johns Hopkins. Anh gia nhập OpenAI với vai trò cố vấn nghiên cứu vào năm 2019.

(Từ trái sang, từ trên xuống) Dario Amodei, Daniela Amodei, Christopher Olah, Sam McCandlish, Jared Kaplan, Jack Clark và Tom Brown. Ảnh: Anthropic

Sam McCandlish

Sam McCandlish, 36 tuổi, là kiến trúc sư trưởng của Anthropic, chuyên huấn luyện các mô hình quy mô lớn. Trước khi đảm nhận vị trí này vào tháng 10, anh là giám đốc công nghệ của công ty.

McCandlish học Toán và Vật lý tại Đại học Brandeis, lấy bằng thạc sĩ Vật lý tại đây trước khi hoàn thành bằng tiến sĩ Vật lý lý thuyết và Vật lý toán tại Stanford. Anh nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Boston rồi tới OpenAI năm 2018, làm nghiên cứu về an toàn AI và là thành viên đội ngũ kỹ thuật xây dựng GPT-3 cùng công cụ lập trình Codex.

Tom Brown

Tom Brown, 39 tuổi, là giám đốc hạ tầng tính toán của Anthropic, phụ trách hệ thống máy chủ phục vụ huấn luyện các mô hình AI.

Lớn lên tại San Francisco, Tom Brown lấy bằng cử nhân và thạc sĩ kỹ thuật tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), chuyên ngành Khoa học máy tính và Khoa học nhận thức. Sau khi làm việc và sáng lập một vài startup, anh trở thành một trong 20 nhân viên đầu tiên của OpenAI vào năm 2016. Brown chuyển sang Google một thời gian, rồi quay lại OpenAI năm 2018 để làm trưởng nhóm kỹ thuật nghiên cứu.

Jack Clark

Jack Clark, 38 tuổi, là trưởng bộ phận lợi ích công cộng và cựu trưởng bộ phận chính sách tại Anthropic. Anh sáng lập Viện Anthropic - một nhóm nghiên cứu nội bộ tập trung vào các tác động xã hội, kinh tế và an ninh của AI.

Sinh ra và lớn lên tại Anh, Clark tốt nghiệp ngành Văn học Anh tại Đại học East Anglia. Ra trường, anh làm nhà báo mảng công nghệ cho trang The Register và hãng tin Bloomberg. Đây cũng là cơ duyên để Clark gặp Dario Amodei tại một hội nghị vào năm 2015.

Clark đầu quân cho OpenAI năm 2016 để điều hành mảng chiến lược và truyền thông, sau đó trở thành giám đốc chính sách. Hiện, anh duy trì bản tin hàng tuần về trí tuệ nhân tạo mang tên Import AI.

Christopher Olah

Christopher Olah, 34 tuổi, là trưởng nhóm nghiên cứu khả năng diễn giải (interpretability) tại Anthropic. Theo trang web cá nhân, anh nghiên cứu việc đảo ngược các kỹ thuật mạng nơ-ron nhân tạo thành những thuật toán mà con người có thể hiểu được.

Olah lớn lên tại Toronto, Canada và học tại trường tư thục Abelard. Năm 19 tuổi, anh được nhận học bổng của Quỹ Thiel với 100.000 USD để nghiên cứu độc lập về học máy và mạng nơ-ron. Olah từng làm việc tại một startup in 3D và thực tập tại Google trước khi trở thành nhân viên chính thức vào năm 2015. Tại Google, anh ngồi làm việc ngay cạnh Dario Amodei, cộng tác cùng Tom Brown.

Năm 2016, Olah đồng sáng lập Distill, một tạp chí khoa học chuyên về học máy. Hai năm sau, anh gia nhập OpenAI, dẫn dắt mảng nghiên cứu nhằm giải mã cơ chế hoạt động cũng như quy trình ra quyết định bên trong các hệ thống AI.