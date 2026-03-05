Tỷ phú 'keo kiệt' và cách xử lý tài sản để 1.750 năm sau con cháu vẫn giàu

Hứa Thế Huân sinh năm 1921, là một trong những doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Hong Kong, Trung Quốc. Ông xuất thân từ một gia đình giàu, có truyền thống kinh doanh vận tải, sau đó mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Qua đời năm 2018 ở tuổi 97 với khối tài sản khổng lồ trị giá 42 tỷ HKD (khoảng 140 nghìn tỷ đồng), vị tỷ phú để lại di sản là cách làm giàu và dạy con đầy thận trọng, khiến người đời nể phục.

Làm giàu thận trọng

Vào những năm đầu sự nghiệp, Hứa Thế Huân không nổi bật trên truyền thông bởi ông sống rất kín tiếng và ít xuất hiện công chúng. Khi hai anh trai lần lượt qua đời, ông trở thành người tiếp quản di sản và doanh nghiệp gia đình.

Ông quyết định dần chuyển hướng đầu tư khỏi ngành vận tải và tập trung vào bất động sản cùng các tài sản chiến lược khác. Vị tỷ phú không mở rộng kinh doanh ồ at mà tập trung mua đất và tòa nhà ở các vị trí trung tâm Hong Kong, giữ lâu dài thay vì bán nhanh. Điều này giúp ông tích luỹ tài sản ổn định trong nhiều thập kỷ.

Trong thập niên 1980 và 1990, việc kinh doanh bất động sản ở Hong Kong, Trung Quốc phát triển mạnh. Ở tuổi 60, Hứa Thế Huân tận dụng cơ hội này để mở rộng danh mục tài sản. Ông sau đó còn đầu tư vào các lĩnh vực ngân hàng và truyền thông, giúp gia sản tăng đáng kể và bước vào nhóm những người giàu nhất của Hong Kong.

Hứa Thế Huân và vợ vào năm 2009. (Ảnh: AFP)

Trong đời sống cá nhân, Hứa Thế Huân giản dị so với các tỷ phú khác. Ông kết hôn và có hai con trai, một con gái. Người con trai đầu từng được kỳ vọng sẽ kế thừa đế chế gia đình nhưng không may mất sớm vào năm 2014. Người con trai còn lại, Hứa Tấn Hanh, được ông giao trọng trách nhưng lại không thể hiện năng lực kinh doanh. Điều này ảnh hưởng đến cách ông bố trí tài sản cho con cái sau này.

Đảm bảo gần 2.000 năm sau con cháu vẫn giàu

Năm 2018, Hứa Thế Huân qua đời ở tuổi 97, để lại khối tài sản khổng lồ trị giá khoảng 42 tỷ HKD. Khác với truyền thống thừa kế ở nhiều gia đình giàu có người Hoa, ông Hứa không để toàn bộ tài sản cho con trai duy nhất là Hứa Tấn Hanh. Thay vào đó, toàn bộ khối tài sản được đưa vào quỹ tín thác. Từ quỹ này, hàng tháng, các thành viên trong gia tộc đều nhận một khoản tiền cố định để chi tiêu.

Ông không chia tài sản thẳng cho con, mà đặt vào quỹ tín thác để phát cho 15 thành viên gia đình mỗi tháng 2 triệu HKD (khoảng 6,6 tỷ đồng). Đây là chiến lược nhằm bảo toàn tài sản nhiều thế hệ và tránh tiêu xài phung phí. Với mức này, con cháu ông phải mất 1.750 năm mới tiêu hết nếu chỉ dựa vào quỹ hàng tháng.

Với đa số người bình thường, 2 triệu HKD mỗi tháng là khoản thu nhập rất lớn. Nhưng với gia tộc họ Hứa vốn nổi tiếng giàu có, số tiền này buộc họ phải suy tính mỗi lần chi tiêu. Hành động của Hứa Thế Huân khiến truyền thông Hong Kong đặt cho ông biệt danh “tỷ phú keo kiệt”.

Tỷ phú Hong Kong Hứa Thế Huân và con trai Hứa Tấn Hanh, con dâu Lý Gia Hân. (Ảnh: 163)

Nguyên nhân sâu xa cho quyết định trên là ông Hứa hiểu rõ bản tính và năng lực của con trai. Những người thân cận cho biết ông Huân lo ngại con trai thiếu năng lực quản lý tài sản lớn, nên muốn đặt ra hạn mức trả tiền hàng tháng để bảo vệ tài sản cho nhiều thế hệ sau.

Dù chỉ nhận tiền mỗi tháng, con trai ông Hứa vẫn có cuộc sống rất sang trọng. Hứa Tân Hanh ở trong biệt thự gia đình và tham gia các sự kiện của giới thượng lưu, nhưng không nắm quyền kiểm soát trực tiếp nguồn tài sản khổng lồ mà cha mình để lại.

Với nhiều người, câu chuyện của tỷ phú Hong Kong Hứa Thế Huân là một bài học về chia thừa kế, bảo vệ lâu dài di sản của gia đình và sự thấu hiểu con cháu. Cách làm của ông khiến dư luận tranh cãi, nhưng cũng cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc quản lý tài sản.