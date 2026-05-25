Ái nữ tỷ phú Singapore không đặt nặng điểm số, chú trọng rèn nhân cách cho con

Trong tập mới của talkshow DNA do diễn viên Rebecca Lim dẫn dắt, Kim Lim, 34 tuổi, nói: "Tôi không hề nghiêm khắc. Chỉ cần con học đạt là được, tôi không kỳ vọng phải giành điểm tuyệt đối. Điều quan trọng nhất với tôi là cách con cư xử và sự tôn trọng dành cho mọi người. Tôi nghĩ đó mới là thứ theo con lâu dài". Kim cho biết thêm kiến thức học tập có thể bổ sung bất cứ lúc nào.

Theo Kim Lim, thái độ hỗn láo hay thiếu tôn trọng người khác là điều cô tuyệt đối không chấp nhận. "Chúng tôi thẳng thắn, trực tiếp nhưng không thô lỗ", cô nói.

Kim Lim là con gái tỷ phú Singapore Peter Lim. Cô kết hôn với Kho Bin Kai vào năm 2017 và ly hôn năm 2020. Hai người có con trai chung là Kyden, hiện 9 tuổi. Năm 2022, cô cưới doanh nhân công nghệ Leslie Leow nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hai tháng.

Tháng 12/2024, Kim Lim sinh con trai thứ hai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Danh tính em bé và cha đứa trẻ hiện chưa được cô công khai.

Kim Lim và con trai Kayden. Ảnh: Instagram/Kim Lim

Nữ doanh nhân hiện điều hành thương hiệu chăm sóc tóc Papilla cùng hệ thống spa, phòng khám Illumia. Kim Lim cho biết thường đưa Kyden tham gia các hoạt động thiện nguyện và nhận thấy con ngày càng cư xử lễ phép.

"Tôi không muốn con cảm thấy áp lực chuyện đến trường. Đằng nào con cũng phải đi học nên tôi muốn con thấy vui khi tới lớp", cô nói.

Bà mẹ hai con cho biết lần duy nhất nghiêm khắc dạy dỗ con là khi Kyden lên ba tuổi. Khi đó, cậu bé từng có hành vi hỗn với bà và đánh bảo mẫu vì "không biết cách thể hiện cơn giận".

"Tôi đã bắt con đứng úp mặt vào tường cho đến khi ngủ gục... Tôi cố gắng không phạt con nhưng đôi khi không còn cách nào khác", cô nói.

Khi được Rebecca Lim hỏi làm thế nào để con trai vẫn có "tuổi thơ bình thường" dù lớn lên trong gia đình siêu giàu có, Kim Lim cho biết luôn cố gắng tránh nuông chiều con quá mức. "Tôi không chiều con quá nhiều... Vì thế tôi cũng không thường xuất hiện ở trường con. Hồi con còn nhỏ, tôi từng nuông chiều thằng bé nên bây giờ phải tiết chế", cô nói.

Kim cũng nói thêm không phải lúc nào cô cũng để con ngồi ghế hạng thương gia hay hạng nhất khi đi máy bay. "Tôi nói với con rằng: 'Con phải học cách ngồi hạng phổ thông'. Tôi sẽ cho con ngồi phía sau để chắc chắn con trải nghiệm điều đó", cô nói.

Nữ doanh nhân nhấn mạnh nếu muốn có thứ gì, Kyden phải tự nỗ lực để đạt được, giống cách cha từng dạy cô trước đây.

Ái nữ tỷ phú Singapore cũng cho biết con trai có cuộc sống cân bằng khi được ở cùng cả bố và mẹ. Cô hiện vẫn giữ quan hệ tốt với chồng cũ Kho Bin Kai. "Anh ấy rất tốt và là một người cha tuyệt vời. Anh ấy giúp Kyden sống thực tế hơn nên mọi thứ khá cân bằng", cô nói.