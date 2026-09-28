Học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh tử vong khi đi trải nghiệm tại Huế

Học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh tử vong khi tham gia chương trình trải nghiệm tại Huế

Một học sinh lớp 9 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (Hà Tĩnh) tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP.Huế. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh xác nhận sự việc, cho biết đơn vị đang phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein và các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ vụ việc.

Trước đó, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (đóng tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP.Huế cho 178 học sinh khối 9, từ tối 25/9 đến ngày 27/9.

Khoảng 3h ngày 27/9, trong thời gian đoàn lưu trú tại Khách sạn AD41, số 38 đường Trần Cao Vân, phường Thuận Hóa, TP.Huế, em N.M.Q. (SN 2012, học sinh lớp 9A5) được ghi nhận rơi từ tầng 5 của khách sạn xuống và tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám hiệu Trường Albert Einstein đã thành lập tổ công tác vào Huế, phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc. Nhà trường đồng thời phối hợp với gia đình học sinh thực hiện các công việc cần thiết theo quy định.

Đến chiều 27/9, nhà trường đã tổ chức đưa các học sinh còn lại trong đoàn trở về Hà Tĩnh. Thi thể em N.M.Q. sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân và diễn biến cụ thể vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.