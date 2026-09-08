Học sinh dùng vật sắc nhọn khiến 5 bạn học bị thương: Sở GD&ĐT TPHCM nói gì?

Ngày 7/9, Sở GD&ĐT TPHCM có thông tin chính thức về việc một học sinh gây thương tích cho 5 bạn học tại Trường THCS - THPT Thạnh An, đồng thời yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn trường học trên toàn thành phố.

Trường THCS - THPT Thạnh An - nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 6h35 ngày 4/9, trước giờ vào học, tại khu vực nhà vệ sinh học sinh của Trường THCS - THPT Thạnh An, một học sinh lớp 7 đã sử dụng vật sắc nhọn gây thương tích cho 5 em khác.

Ngay khi phát hiện, lực lượng bảo vệ và nhân viên nhà trường tiếp cận, can thiệp và kiểm soát tình huống. Các học sinh bị thương được sơ cứu, đưa đến cơ sở y tế, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tiếp tục điều trị.

Cập nhật đến ngày 6/9, sức khỏe các học sinh bị thương cơ bản ổn định. Một học sinh đã xuất viện, những em còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Sở GD&ĐT TPHCM xác định đây là vụ việc nghiêm trọng về an toàn trường học, đang phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xác minh đầy đủ diễn biến, nguyên nhân cũng như những yếu tố liên quan.

Đáng chú ý, ngành giáo dục cho biết chưa kết luận nguyên nhân hoặc trạng thái tâm lý của học sinh khi chưa có kết quả xác minh và đánh giá chuyên môn. Việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ căn cứ kết quả xác minh chính thức, bảo đảm không né tránh trách nhiệm nhưng đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Rà soát những “điểm khuất” trong trường học

Từ vụ việc trên, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nguy cơ mất an toàn.

Trong đó, các trường phải rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường trực và giám sát tại cổng trường, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh, những khu vực khuất tầm quan sát và các thời điểm dễ phát sinh xung đột.

Đặc biệt, nhà trường phải thực hiện biện pháp phù hợp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn học sinh mang vật sắc nhọn, hung khí hoặc vật dụng có khả năng gây nguy hiểm vào trường.

Sở cũng yêu cầu phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và tổ tư vấn học đường trong việc nhận diện sớm những thay đổi đáng chú ý về cảm xúc, hành vi, quan hệ bạn bè của học sinh. Khi phát hiện vấn đề, nhà trường cần kịp thời phối hợp với gia đình, cơ sở y tế và đơn vị chuyên môn để hỗ trợ.

Việc tiếp cận, hỗ trợ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc tôn trọng, bảo mật, không định kiến, không kỳ thị và không làm gia tăng tổn thương.

Tập huấn tư vấn học đường sau vụ việc

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, trong năm học 2026-2027, ngành giáo dục sẽ tổ chức tập huấn về truyền thông giáo dục, tư vấn học đường và công tác xã hội cho đại diện lãnh đạo, giáo viên, nhân viên phụ trách tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố vào ngày 11 và 18/9.

Hoạt động này nhằm nâng cao khả năng nhận diện sớm các vấn đề của học sinh, hỗ trợ tâm lý ban đầu, phối hợp xử lý tình huống và kết nối với dịch vụ chuyên môn.

Riêng đối với Trường THCS - THPT Thạnh An, Sở yêu cầu nhà trường tiếp tục phối hợp với gia đình và đơn vị chuyên môn theo dõi diễn biến tâm lý, cảm xúc, hành vi của các học sinh liên quan; kịp thời hỗ trợ khi xuất hiện biểu hiện lo âu, bất an hoặc nguy cơ mất an toàn.

Sở GD&ĐT TPHCM đồng thời đề nghị không công khai thông tin cá nhân, hình ảnh, video, chi tiết đời tư của các học sinh liên quan; không suy diễn, quy kết hoặc gắn nhãn đối với trẻ em khi vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.