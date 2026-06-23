Một lớp học với kỳ tích 60 lượt đỗ chuyên, điểm vào lớp 10 cao chót vót: Bệ phóng từ thầy cô

Lớp học ấn tượng trong kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 khép lại với một thành tích xuất sắc của tập thể lớp 9A5, Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội.

Cụ thể, lớp 9A5 với 41 học sinh đạt tổng cộng 60 lượt đỗ chuyên, trong đó có 17 lượt đỗ vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, 11 lượt vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, 8 lượt vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và 24 lượt vào các trường chuyên khác như THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Chuyên Đại học Sư phạm, THPT Chu Văn An, THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, THPT Sơn Tây...

Nhiều học sinh xuất sắc đã ghi dấu ấn trong mùa tuyển sinh năm nay như em Đinh Nhật Mai với 29 điểm là Thủ khoa điểm đại trà của khối, đồng thời là Á khoa chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và 4 lượt đỗ chuyên. Em Phạm Mai Dung gây ấn tượng khi đạt tới 7 lượt đỗ chuyên.

Câu chuyện truyền cảm hứng còn được viết tiếp bởi những chiến thần bản lĩnh phòng thi như em Phạm Mai Dung với 28.75 điểm, Phạm Nguyễn Khánh Huy, Nguyễn Linh Nga với 28 điểm. Nhiều thí sinh giành 3-4 vé vào các trường chuyên như Vũ Diệu Ngân Hà, Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang, Nguyễn Ngọc Hà Phương, Lê Anh Thư, Đinh Nhật Mai, Vũ Đức Minh, Tường Minh Đức...

Thành công của lớp 9A5 không chỉ đến từ cá nhân xuất sắc mà là sự đồng đều của cả tập thể. Kết quả thi đại trà của lớp ghi nhận mức điểm trung bình xét tuyển ở top đầu khối. Môn Tiếng Anh và môn Toán khẳng định năng lực tư duy xuất sắc với điểm số trung bình lần lượt đạt tới 9.24 điểm và 8.42 điểm.

Môn Ngữ Văn ghi nhận mức điểm trung bình toàn lớp 8.65 điểm. Đây là một thành tích vô cùng rực rỡ, đưa tập thể lớp vào nhóm các lớp có điểm thi môn Ngữ Văn thuộc top cao nhất của toàn Thành phố trong kỳ thi năm nay.

Dấu ấn của những "người lái đò" tận tâm

Thành công rực rỡ của lớp 9A5 là kết quả của sự nỗ lực, tinh thần tự học và quyết tâm của các em học sinh, sự quan tâm, sát cánh của các bậc phụ huynh và đặc biệt là sự tận tâm đồng hành của các thầy cô giáo trong suốt hành trình 4 năm học tập.

Sự bứt phá ngoạn mục của các "chiến binh" lớp 9A5 bây giờ chính là kết quả của một hành trình tiếp sức bền bỉ, nơi những viên gạch nền móng đầu tiên được cô Hoàng Thị Kim Vinh ân cần đặt xuống ở năm tháng lớp 6-7 và bản lĩnh phòng thi được cô Tạ Thị Xáu nghiêm khắc tôi luyện trong giai đoạn bản lề lớp 8.

Bước vào năm học lớp 9 – giai đoạn nước rút quan trọng nhất của hành trình chinh phục kỳ thi vào lớp 10, tập thể 9A5 tiếp tục nhận được sự đồng hành của cô Hà Thị Thơm (môn Tiếng Anh), cô Nguyễn Thị Thùy Dương (môn Toán) cùng cô Hoàng Thị Thìn – giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ văn, người giữ vai trò "thuyền trưởng" dẫn dắt cả lớp về đích thành công.

Tập thể lớp 9A5, Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội.

Không chỉ là người truyền thụ tri thức, cô Thìn giống như một người truyền lửa. Bằng sự thấu hiểu sâu sắc tâm lý lứa tuổi cuối cấp, cô luôn biết cách lắng nghe, chia sẻ và nâng đỡ tinh thần cho các học trò giữa những áp lực thi cử đè nặng.

Trong mỗi giờ học Ngữ văn, cô đã thổi bùng ngọn lửa đam mê, biến những bài học khô khan thành những khoảng không gian sáng tạo, khơi dậy tư duy sâu sắc và lòng nhân ái trong mỗi học sinh.

Trước thành tích ấn tượng của học sinh đạt được trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, cô Thìn rất vui và tự hào.

"Tập thể 9A5 là nơi hội tụ của những cô cậu học trò vừa thông minh, chăm chỉ, lại vừa cá tính và luôn biết cách khẳng định bản sắc riêng. Trong học tập hay các phong trào, các con là một đội quân vô cùng thiện chiến, luôn sẵn sàng bứt phá để chinh phục những đỉnh cao mới. Thế nhưng, đằng sau tinh thần chiến đấu mạnh mẽ ấy lại là một tập thể đoàn kết, luôn yêu thương, gắn bó và nâng đỡ nhau như một gia đình", cô Hoàng Thị Thìn tự hào nhận xét.

Cô Thìn xúc động chia sẻ thêm: “Sự thấu hiểu từ thầy cô cùng niềm tin yêu và hậu phương vững chắc từ gia đình đã hun đúc nên một tập thể 9A5 đoàn kết, vững vàng trước mọi thử thách. Trái ngọt của ngày hôm nay không chỉ là niềm tự hào của riêng 9A5 mà còn là lời tri ân sâu sắc nhất gửi tới Ban giám hiệu cùng toàn thể Hội đồng Sư phạm Trường THCS Thanh Xuân – những người đã lặng thầm định hướng, kiến tạo bệ phóng và đồng hành cùng các em trong suốt chặng đường 4 năm qua.

Mùa thi đã khép lại, cánh cửa của những ngôi trường THPT mơ ước đang rộng mở chào đón các chiến binh quả cảm. Chúc cho những chú mèo con của gia đình 9A5 sẽ luôn vẹn nguyên ngọn lửa đam mê, bản lĩnh và lòng nhân ái đã được thắp sáng dưới mái trường THCS Thanh Xuân thân yêu! Hãy tiếp tục tự tin bước phá, khẳng định bản sắc riêng và viết nên những chương thanh xuân thật rực rỡ ở chặng đường phía trước”.