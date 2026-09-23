Nữ sinh lớp 9 bị bạn 'bẫy' mua hàng online để đánh hội đồng

Sự việc xảy ra chiều tối ngày 16/9. Nhà chức trách bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân. Nữ sinh 13 tuổi, học lớp 8 trường THCS Tân Hạnh, cho rằng một chị lớp 9 nói xấu mẹ mình nên rủ hai bạn cùng lớp và một học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ đánh hội đồng.

Biết nạn nhân bán hàng online, nhóm này vờ đặt mua quần áo. Một người trong nhóm sau đó đi xe đạp điện đến nhà chở em này ra công viên Mậu Thân ở phường Phước Hậu để nhận tiền hàng. Vừa đến nơi, cả nhóm lao vào nắm tóc, giật ngã rồi liên tiếp đấm đá, đạp khiến nạn nhân nằm bất động, rồi bỏ đi.

Khoảng 10 học sinh trường THCS Tân Hạnh và Nguyễn Trường Tộ đứng xem nhưng không can ngăn, dùng điện thoại quay rồi chia sẻ cho bạn bè. Video sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao vì kèm thông tin nạn nhân bị "chấn thương sọ não".

Nữ sinh lớp 9 được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu với các vết thương nông ở vùng đầu và đa chấn thương. Dù được xuất viện vào ngày 17/9, nhưng trưa hôm sau, do đau bụng nhiều, em tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị tổn thương gan phải, theo dõi dập gan độ II và yêu cầu nhập viện điều trị.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hình thức kỷ luật cao nhất trong nhà trường với học sinh THCS, THPT vi phạm là viết bản kiểm điểm. Những vụ việc nghiêm trọng, tùy theo độ tuổi, học sinh có thể bị khởi tố.

Cảnh nữ sinh bị bạn đánh tối 16/9. Ảnh: Cắt từ video