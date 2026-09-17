Nhiều trường ở Hà Nội cho nghỉ, học online vì mưa ngập

Lúc gần 5h, Tiểu học Tây Mỗ phát thông báo cho học sinh nghỉ vì "nước ngập các cung đường đến trường". Trường phổ thông liên cấp Phenikaa, hệ thống Marie Curie tương tự, cho tất cả khối lớp nghỉ học.

Cùng lúc, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, THCS&THPT Nguyễn Siêu, Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều), THPT Khoa học Giáo dục (HES) cho biết chuyển sang học online. Còn trường Tiểu học và THCS Newton đưa ra hai phương án. Những gia đình ở khu vực bị ngập, di chuyển khó khăn có thể cho con ở nhà. Căn cứ số lượng, trường cân nhắc tổ chức học trực tuyến. Với nhóm vẫn đi học, thời gian vào lớp lùi 15 phút, xuống 8h.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hermann Gmeiner cũng dạy trực tiếp, tổ chức bán trú với học sinh đến trường, nhóm còn lại học online.

Ở bậc đại học, một số trường dạy online ngày 17/9, như Điện lực, Xây dựng Hà Nội, Công nghệ Đông Á...

Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều khu vực ở Hà Nội ghi nhận lượng mưa trên 150 mm, cao nhất là ở Từ Liêm - gần 200 mm, Hai Bà Trưng 190 mm, Cầu Giấy 182 mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

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