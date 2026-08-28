Hà Nội giảm 2.366 hiệu trưởng, hiệu phó sau sắp xếp, tăng thêm 1.745 phòng học cho năm học mới

Ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị

Sáng nay, 28-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9-2026.

Tại đây, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã thông tin về kết quả sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố và một số nội dung chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.

Giảm 1.251 trường học, trung tâm sau sắp xếp

Cụ thể, đối với khối các trường mầm non, phổ thông thuộc quản lý của UBND cấp xã, tổng số trường trước sắp xếp trên toàn thành phố là 2.163 trường. Sau sắp xếp, tổng số trường giảm xuống còn 938 trường, với 1.225 phân hiệu (giảm 1.225 trường, tỷ lệ giảm 56,6%).

Trong đó, số trường mầm non sau sắp xếp còn 326 trường (giảm 491 trường, tỷ lệ giảm 60,2 %); số trường tiểu học sau sắp xếp còn 298 trường (giảm 433 trường, tỷ lệ giảm 59,6%); số trường THCS sau sắp xếp còn 226 trường (giảm 386 trường, tỷ lệ giảm 63,2%).

Đáng chú ý, với các Trường tiểu học và trung học cơ sở (mô hình trường nhiều cấp học), trước sắp xếp toàn thành phố có 03 trường, sau sắp xếp có 88 trường (hình thành thêm 85 trường, đây là các trường được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường tiểu học, THCS có điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình trường nhiều cấp học).

Đối với khối các trường THPT, thành phố giữ nguyên số lượng 124 trường hiện có trên địa bàn thành phố.

Đối với khối các trường chuyên biệt (dành cho học sinh khuyết tật) trực thuộc Sở GD&ĐT thành phố, hiện vẫn giữ nguyên số lượng 07 trường.

Đối với trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), giáo dục thường xuyên (GDTX), số trung tâm trước sắp xếp là 29 trung tâm; sau sắp xếp còn 14 trung tâm, tỷ lệ giảm 51,7%.

Khối trường trung cấp trước sắp xếp là 9 trường; sau sắp xếp còn 2 trường, giảm 7 trường.

Khối trường Cao đẳng trước sắp xếp là 10 trường, sau sắp xếp còn 5 trường, giảm 5 trường.

Về Trường Đại học, thành phố vẫn giữ nguyên 01 trường đại học (Trường Đại học Thủ đô Hà Nội).

Tổng hợp chung, tổng số cơ sở giáo dục trước sắp xếp của Hà Nội là 2.343 đơn vị (trường, trung tâm), sau sắp xếp giảm xuống còn 1.092 đơn vị (trường, trung tâm), giảm 1.251 đơn vị, tỷ lệ giảm 53,3%.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin tại hội nghị

Giảm 2.366 cán bộ quản lý tại các trường học

Về kết quả sắp xếp nhân sự (đối với khối giáo dục thuộc quản lý của UBND cấp xã), ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết, tổng số cán bộ quản lý trước sắp xếp (thời điểm tháng 8/2026) là 5.536 người (gồm: 2.135 Hiệu trưởng và 3.401 Phó Hiệu trưởng trên toàn bộ các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học).

Sau sắp xếp, tổng số cán bộ quản lý (thời điểm tháng 8/2026) giảm xuống còn 3.170 người. Số lượng cán bộ quản lý giảm thực tế là 2.366 người, tỷ lệ giảm 42,74%.

Cùng đó, số nhân viên của các cơ sở giáo dục (kế toán, y tế trường học, văn thư, thủ quỹ, thiết bị, thư viện) sau khi sắp xếp cũng giảm từ 6.550 người xuống còn 6.251 người.

Sau thời điểm ngày 30-12-2026, UBND các phường, xã sẽ tiếp tục rà soát, tinh gọn đối với đội ngũ nhân viên theo thời gian quy định…

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ, việc sắp xếp đã tạo chuyển biến rõ nét, giảm mạnh số lượng đầu mối, góp phần thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy và hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô phù hợp hơn.

Trong đó, đã giảm bộ máy gián tiếp, tăng giáo viên đứng lớp thông qua cắt giảm số cán bộ quản lý và nhân viên hành chính dùng chung...

Thông tin thêm về công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, thành phố đang thiếu 8.666 biên chế giáo viên mầm non và giáo dục phổ thông công lập so với định mức quy định (định mức 98.596 giáo viên), hiện thành phố đang tuyển dụng 3.120 giáo viên.

Tăng 1.745 phòng học cho năm học 2026-2027

Đặc biệt, năm học 2026 – 2027, thành phố đã xây mới và hoàn thành đưa vào sử dụng 04 trường THPT công lập gồm: THPT Hoàng Quán Chi, THPT Việt Hùng xã Đông Anh; Trường THPT Đặng Trần Đức, phường Vĩnh Hưng; Trường Tiểu học, THCS&THPT Minh Châu tại xã Minh Châu. Việc đưa vào sử dụng 04 trường THPT công lập mới và 02 trường THPT tư thục dự kiến bổ sung 150 phòng học.

Ngoài ra, UBND Thành phố đã bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để cải tạo, sửa chữa 53 trường THPT, trong đó có 32 trường THPT hoàn thành phục vụ năm học 2026 - 2027, với tổng số phòng học được tăng thêm so với trước khi đầu tư khoảng 207 phòng...

Đối với khối các trường thuộc xã, phường, để chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027, các xã, phường đã thực hiện đầu tư, cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp (trong đó có 219 trường Mầm non, 193 dự án trường Tiểu học, 175 dự án trường THCS), khi hoàn thành sẽ có 1.388 phòng học tăng thêm...

Như vậy, năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ tăng thêm khoảng 1.745 phòng học so với năm học 2025-2026 (trong đó có 801 phòng sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng).