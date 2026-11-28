Sáng 28/11, Đại học Huế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế. PGS.TS. Hoàng Minh Sơn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy.

Tại buổi lễ, TS. Lê Đình Nghị - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố quyết định bổ nhiệm theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế cho GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy công tác tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế từ năm 1996, từng là giảng viên, bác sĩ điều trị, Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng nhà trường. Ông cũng từng đảm nhiệm Quyền Giám đốc Đại học Huế từ tháng 6/2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cho biết, giai đoạn 2026 -2031, Đại học Huế tập trung thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành Đại học Quốc gia theo hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, gắn với chuyển đổi số và không gian đô thị di sản Huế.

Tân Giám đốc Đại học Huế Nguyễn Vũ Quốc Huy đặt mục tiêu 60% giảng viên Đại học Huế có bằng tiến sĩ.

Nhà trường sẽ triển khai chương trình hành động theo bốn trụ cột A-B-C-D, gồm ưu tú trong học thuật, hiệu quả trong quản trị, uy tín trong phụng sự cộng đồng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đại học Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 60% giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ, tối thiểu 20% giáo sư, phó giáo sư và 10% giảng viên quốc tế.

Theo ông Huy, trường sẽ đẩy mạnh phân cấp, tự chủ đại học, phát triển công nghệ sinh học, y tế chuyên sâu và nhân lực STEM, vi mạch bán dẫn. Các nhiệm vụ được triển khai theo ba chặng, bảo đảm nguyên tắc “sáu rõ”, đề cao đoàn kết và liêm chính, hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng, phát triển Đại học Huế vào mùa xuân năm 2027.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu, giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Đại học Huế.

Giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học trong gần 70 năm xây dựng Đại học Huế. Ông đề nghị nhà trường xây dựng trung tâm học thuật xuất sắc, lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi; đổi mới quản trị, phát huy nguồn lực và xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực phát triển.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, triển khai quyết liệt lộ trình phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, hướng tới mô hình đại học tinh hoa, đại học nghiên cứu có chất lượng và uy tín quốc tế. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để trường thực hiện các mục tiêu chiến lược.