Giảm gần 33.000 hiệu trưởng, hiệu phó sau sắp xếp trường học

Sáng 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 -2027. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến 34 tỉnh, thành phố.

Theo Bộ GD&ĐT, trong năm học 2025 - 2026, các địa phương đã rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, đánh giá quy mô trường, lớp, điểm trường, đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng phương án sắp xếp phù hợp, triển khai theo lộ trình, bảo đảm không gián đoạn dạy học và không ảnh hưởng quyền lợi các bên liên quan.

Hai mô hình được áp dụng, gồm trường một cấp quy mô lớn (có các phân hiệu, điểm trường) và trường phổ thông liên cấp. Phân hiệu và điểm trường sẽ không được thành lập ban giám hiệu, tổ chuyên môn riêng.

Sau sáp nhập, số lượng cơ sở giáo dục giảm mạnh.

Kết quả đã sáp nhập 1.955 cơ sở giáo dục, giải thể 1.017 cơ sở, thành lập mới 857 cơ sở và tổ chức lại 1.518 cơ sở giáo dục.

Biến động về trường, lớp sau sắp xếp.

Đến ngày 20/8, 16 địa phương đã cơ bản hoàn thành, các địa phương còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 30/8.

Theo đó tổng số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống 18.575 cơ sở (giảm 50,5%).

Riêng đội ngũ cán bộ quản lý trường học, sau sáp nhập, giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó. Ngoài ra, việc sáp nhập cũng giảm được 11.041 nhân viên trường học.

Số hiệu trưởng, hiệu phó còn lại sau khi sắp xếp sẽ được xem xét bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp để góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ hiện nay.

Số nhân viên hỗ trợ giáo dục còn lại sau khi sắp xếp được bố trí vào vị trí việc làm nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu số lượng người làm việc mà chưa yêu cầu đáp ứng ngay tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm mới hoặc bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo nếu đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo và đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng ngay vị trí việc làm nhà giáo.

Sử dụng linh hoạt, tối ưu hóa đội ngũ nhà giáo thông qua các biện pháp điều động, thuyên chuyển, biệt phái, hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường giữa các điểm trường, phân hiệu và các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn.