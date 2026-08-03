Giảm hơn 11.000 trường học, hệ thống giáo dục sau sắp xếp sẽ ra sao?

Theo thống kê từ Bộ GD-ĐT, đến ngày 31/12/2025, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, theo đó giảm 457 cơ sở mầm non, 914 cơ sở phổ thông và 709 vị trí lãnh đạo quản lý trên toàn quốc. Trong đó, tỉnh An Giang đã hoàn thành sáp nhập 238 đơn vị thành 119 trường mới, giải thể 2 trường và 3 điểm lẻ, qua đó xóa được 60 phòng học tạm, học nhờ so với năm học trước; tỉnh Quảng Ninh giảm mạnh tới 49,12% số cơ sở giáo dục công lập (giảm 280/570 cơ sở) và thực hiện dành quỹ đất sạch, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính ưu tiên cho giáo dục.

Giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30/8/2026

Mới đây, Bộ GD-ĐT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ, Thủ tướng, Bộ đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1/7/2025. Điều này tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30/8/2026; tạo điều kiện tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng quản trị và tổ chức dạy học.

Cô trò tại một trường tiểu học ở Ninh Bình. Ảnh: Trọng Tùng.

Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Theo Bộ GD-ĐT, các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ. Nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng phương án với mức phấn đấu cao ngay từ giai đoạn đầu như Hà Nội dự kiến giảm khoảng 49% đầu mối, TP Huế khoảng 45%, tỉnh Nghệ An khoảng 39%,...

Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) cho hay, việc sáp nhập các trường học là một chủ trương rất lớn, như một cuộc cách mạng về công tác quản lý giáo dục. “Rõ ràng từ trước đến nay chưa có một cuộc sắp xếp, sáp nhập nào với quy mô lớn như vậy. Thực tế, có nhiều trường học quy mô quá nhỏ. Có những nơi, 5-6 trường nhập lại chưa bằng quy mô hiện tại của 1 trường. Như vậy, chủ trương sắp xếp, sáp nhập là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp. Để làm được việc này, ngoài mặt chủ trương, chính sách của Nhà nước đã có, vấn đề còn lại là công tác thực hiện tại các địa phương ra sao để bài bản, khoa học, khách quan, có những bước đi nhanh chóng nhưng cũng phải hết sức thận trọng; tránh làm ảnh hưởng đến công tác dạy học và các hoạt động của các cơ sở giáo dục trước thềm năm học mới đang cận kề”, ông Tuấn Anh nói.

Theo ông Tuấn Anh, điều quan trọng không kém là cần giải thích cho người dân hiểu rằng việc sắp xếp, sáp nhập các trường học không làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi, điều kiện học tập của con em. “Người dân cũng quan tâm đến các nhân sự sẽ được bố trí, lựa chọn để điều hành trường học với quy mô mới có đủ tâm và tầm; quản trị trường học có được nâng lên. Dĩ nhiên việc này cần phải có thời gian mới có thể trả lời được, nhưng trước mắt sau sắp xếp, cần sớm ổn định bộ máy, để người dân thấy rằng việc này không ảnh hưởng chất lượng giáo dục, quyền lợi của con em họ và tin cậy”, ông Tuấn Anh nói.

Sau sắp xếp trường, nếu học sinh phải đi xa hơn là chưa phù hợp

Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội), cho rằng việc sắp xếp lại mạng lưới trường học là cần thiết trong quá trình chuyển từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”.

Theo ông Tiến, thực tế hiện nay, nhiều địa phương có các trường ở gần nhau nhưng quy mô, cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ giáo viên không đồng đều. Do đó, việc tổ chức lại mạng lưới trường học không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà còn để sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất, đội ngũ và nguồn lực đầu tư.

“Mục tiêu là giảm biên chế làm công tác quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy để nguồn lực được ưu tiên cho hoạt động dạy học”, ông Tiến chia sẻ.

Dự kiến sau sắp xếp được hoàn thành trước ngày 30/8/2026, sẽ giảm trên 11.000 trường học so với thời điểm 1/7/2025. Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Song, theo ông Tiến, việc sắp xếp không phải theo kiểu “cộng gộp” cơ học. Điều cần hướng tới là tái cấu trúc mạng lưới trường học dựa trên quy mô dân số, phân bố dân cư và nhu cầu học tập; từ đó tăng thêm hiệu quả giáo dục, quyền lợi cho học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. “Qua sắp xếp, cũng là cơ hội để rà soát lại đội ngũ giáo viên, thậm chí các nhà quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) từ đó chọn ra những người tiêu biểu nhất”, ông nói.

Ông Tiến cũng cho rằng các cơ quan quản lý cần xây dựng bộ tiêu chí thống nhất về quy mô trường, số lớp, số học sinh, đội ngũ giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất để các địa phương triển khai đồng bộ nhưng vẫn linh hoạt theo đặc thù từng khu vực (nông thôn hoặc đô thị).

“Nếu trước đây, học sinh đi học cách nhà khoảng 1-2km, nhưng sau sắp xếp lại phải đi xa hơn thì rõ ràng chưa phù hợp. Mọi phương án đều cần đặt quyền lợi của người học lên hàng đầu, không để học sinh phải đi học xa hơn”, ông Tiến nói.

Trong báo cáo gửi Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về tình hình triển khai sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, Bộ GD-ĐT cũng nêu khó khăn từ các địa phương phản ánh trong quá trình triển khai. Trong đó, năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ quản lý nhiều nơi còn yếu, có thể không theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới, do đó cần được tăng cường tập huấn, bồi dưỡng để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu mới.

Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, kết nối liên thông giữa cơ sở chính, đến các phân hiệu, điểm trường chưa được đầu tư đồng bộ, cần có phương án khẩn trương đầu tư, kịp thời bảo đảm liên thông trong kết nối điều hành.