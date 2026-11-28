Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu để lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành chính thức.

Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học phí, người học các ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu được miễn 100% học phí. Trong khi đó, người học các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ GDĐT đã nhận được đề xuất bổ sung ngành nghề từ nhiều bộ, ngành và địa phương.

Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị bổ sung các nghề như Nguội sửa chữa máy công cụ, Công nghệ sản xuất chip bán dẫn, Kiểm thử và đóng gói vi mạch, Công nghệ kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo, Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Hướng dẫn du lịch vào danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đối với danh mục ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung các nghề Hàn, An ninh mạng, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Công nghệ da giày, Thiết kế thời trang và Hướng dẫn du lịch. Tuy nhiên, Bộ GDĐT cho biết chưa có cơ sở tiếp thu do đề xuất chưa nêu rõ lý do.

Bộ Công an đề nghị bổ sung 5 nghề vào danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, gồm Công nghệ may, May thời trang, Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải. Đồng thời, đề xuất bổ sung nghề Xử lý nước thải công nghiệp và Kỹ thuật thoát nước, xử lý nước thải vào danh mục khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung 17 ngành vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 26 ngành vào danh mục khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu. Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung tương ứng 12 và 6 ngành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bổ sung 32 ngành vào danh mục thứ nhất và 20 ngành vào danh mục thứ hai.

Nhiều địa phương cũng có kiến nghị bổ sung, trong đó Gia Lai đề xuất 11 ngành, thành phố Huế và Đà Nẵng mỗi địa phương đề xuất 8 ngành, Khánh Hòa đề xuất 7 ngành.

Bộ GDĐT tiếp thu, bổ sung nhiều ngành nghề vào dự thảo

Sau khi xem xét các kiến nghị, Bộ GDĐT đã giải trình và tiếp thu bổ sung nhiều ngành nghề vào dự thảo thông tư.

Cụ thể, Bộ tiếp thu các đề xuất của Bộ Công an, ngoại trừ nghề Hướng dẫn du lịch do không thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Nhiều ngành nghề dự kiến được miễn 100% học phí. Ảnh minh họa.

Đối với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ GDĐT tiếp thu, bổ sung 12 ngành nghề trong tổng số 43 ngành được kiến nghị. Với đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ tiếp thu bổ sung 12 ngành nghề vào dự thảo.

Các kiến nghị của những bộ, ngành và địa phương khác cũng được xem xét để hoàn thiện danh mục.

Theo quy định tại Nghị định 238/2025/NĐ-CP, chính sách miễn 100% học phí áp dụng đối với người học ngành nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu. Người học các ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do cơ quan có thẩm quyền ban hành được giảm 70% học phí.

Dự thảo thông tư hiện đang được Bộ GDĐT lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức.