Dùng AI giải đề tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Thí sinh bị phát hiện sau 15 phút

Tại Hội nghị tập huấn công tác coi thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức ngày 8/6, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội tiếp tục cảnh báo về nguy cơ thí sinh gian lận thi cử bằng các thiết bị công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng AI đã tạo ra nhiều thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi. Hiện nay, nhiều phần mềm có khả năng tự động giải bài tập chỉ từ hình ảnh đề thi được tải lên, không cần người dùng nhập lại nội dung bằng văn bản như trước.

Dẫn chứng thực tế, ông Tuấn cho biết trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội vừa qua, một thí sinh đã sử dụng điện thoại thông minh ngay trong phòng thi chụp đề rồi tải lên Google Lens và Google Gemini để tìm lời giải. Tuy nhiên, hành vi này đã bị giám thị phát hiện sau khoảng 15 phút.

Đại diện Công an TP Hà Nội nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT có quy mô và tính chất hoàn toàn khác so với các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp tại địa phương. Đối tượng dự thi đa dạng, trong đó nhiều thí sinh có kiến thức và khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ cao.

Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật nhà nước ở mức độ “Tối mật”. Vì vậy, mọi khâu từ in sao, vận chuyển, bảo quản đến tổ chức coi thi đều phải được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định.

Các thiết bị hỗ trợ sức khỏe của thí sinh được lực lượng Công an kiểm tra, dán tem đảm bảo trước khi vào phòng thi. (ảnh: Hà Linh)

Đối với thí sinh, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn lưu ý mọi hành vi quay phim, chụp ảnh đề thi để phát tán hoặc phục vụ mục đích gian lận đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trong kỳ thi tốt nghiệp năm ngoái, đã có ba thí sinh bị khởi tố liên quan đến hành vi làm lộ đề thi.

“Chỉ cần một hình ảnh đề thi bị đưa ra ngoài, chưa biết đã được giải hay chưa, thì hành vi đó đã vi phạm pháp luật”, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội vừa qua, có 4 thí sinh phát hiện mang điện thoại vào phòng thi, bị đình chỉ thi.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc dự thi. Trước đó, cơ quan Công an đã cảnh báo về nguy cơ thí sinh có thể gian lận thi bằng thiết bị công nghệ.

Các thiết bị gian lận hiện nay được thiết kế vô cùng nhỏ gọn, có thể ngụy trang dưới hình dạng các vật dụng thông thường như kính mắt, bút viết, hay thậm chí là các thiết bị siêu nhỏ gắn trong trang phục. Những thiết bị này có khả năng ghi âm, chụp ảnh và truyền tin từ phòng thi ra bên ngoài một cách âm thầm.

Đáng chú ý, xu hướng mới hiện nay là việc sử dụng các công cụ hỗ trợ giải bài bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ cần một hình ảnh đề thi bị lọt ra ngoài, các đối tượng bên ngoài có thể nhanh chóng sử dụng AI để tìm lời giải và gửi ngược lại vào phòng thi thông qua các tai nghe siêu nhỏ. Đây là một thách thức lớn đối với công tác giám sát và bảo mật kỳ thi.

Trước kỳ thi năm nay, cán bộ coi thi được tập huấn các kỹ năng để phòng ngừa, phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao.

Cán bộ coi thi được yêu cầu tăng cường quan sát các dấu hiệu bất thường từ thí sinh như: trang phục quá dày, sử dụng áo khoác dù thời tiết nóng, các hành vi đưa tay lên tai, lên miệng thường xuyên, hay các thiết bị đeo trên người có dấu hiệu khả nghi.

Trong trường hợp phát hiện thí sinh có thiết bị gian lận, điểm thi sẽ mời lực lượng công an phối hợp làm rõ nguồn gốc và các đối tượng liên quan bên ngoài.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi cấp quốc gia, có tác động sâu rộng đến hàng triệu học sinh và xã hội. Vì vậy, mọi khâu tổ chức cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Đối với trưởng điểm thi, ngành giáo dục yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đồng thời rà soát toàn bộ các điều kiện phục vụ kỳ thi đến từng chi tiết nhỏ.

Ông Hiền tiếp tục lưu ý cán bộ coi thi về việc, trước giờ thi dành thời gian nhắc nhở thí sinh kiểm tra lại tư trang cá nhân, tuyệt đối không mang điện thoại hoặc các thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Theo lãnh đạo ngành giáo dục, chỉ một phút nhắc nhở thêm cũng có thể giúp ngăn ngừa những vi phạm đáng tiếc xảy ra trong kỳ thi quan trọng này.