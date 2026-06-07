Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 tại các tỉnh, thành sau sáp nhập sẽ thế nào?

Cấu trúc đề thi giữ ổn định và bảo đảm sự phân hóa hợp lý

Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) - thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, mặc dù có những biến động lớn về tổ chức bộ máy và sắp xếp địa giới hành chính, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vẫn tiếp tục giữ ổn định cấu trúc và định dạng minh họa đã công bố từ tháng 10/2023 nhằm giúp học sinh và nhà trường thuận lợi trong quá trình ôn tập.

Đề thi tiếp tục tinh thần tập trung chuyển từ đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực và tư duy của học sinh. Tỷ lệ câu hỏi trong đề thi được xác định rõ ràng theo cấu trúc 40% mức độ nhận biết, 30% mức độ thông hiểu và 30% mức độ vận dụng, vận dụng cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11/6.

GS.TS Huỳnh Văn Chương cho biết với cấu trúc này, đề thi bảo đảm sự phân hóa hợp lý nhằm đáp ứng đồng thời ba mục tiêu cốt lõi là xét tốt nghiệp, đánh giá chất lượng dạy học và phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Học sinh ở mức độ trung bình hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thi và đạt mức điểm 4 - 6 để xét tốt nghiệp THPT.

Trong khi đó, khoảng 30% câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao sẽ tạo ra sự cạnh tranh cần thiết cho các trường đại học top cao, đặc biệt là những lĩnh vực có điểm đầu vào cao như khoa học sức khỏe hay các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Thí sinh phải có năng lực tư duy và trình độ tốt hơn mới có thể đạt được mức điểm 9 và 10.

Áp lực mở rộng quy mô địa bàn và giải pháp ngăn chặn gian lận bằng AI

Bên cạnh sự ổn định của đề thi, ông Huỳnh Văn Chương cũng chỉ ra thách thức lớn của kỳ thi năm nay là quy mô thí sinh tại một tỉnh, thành tăng mạnh sau sáp nhập và không còn cấp huyện, rải đều trên gần 50.000 phòng thi.

Điển hình như tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến có gần 143.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 50% so với năm 2025, còn tỉnh Ninh Bình dự kiến khoảng 50.000 thí sinh, tăng khoảng 4 lần so với năm trước. Địa bàn tỉnh, thành rộng hơn khiến việc đi lại và vận chuyển đề thi, bài thi gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các sở giáo dục và đào tạo phải chủ động xây dựng phương án quản lý phù hợp.

Ngoài ra, thời điểm thi vào ngày 11 và 12/6 cũng tiềm ẩn nguy cơ thời tiết bất thường như nắng nóng, dông lốc, mưa bão, lũ quét, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc.

Để bảo đảm an ninh và an toàn tuyệt đối cho kỳ thi quy mô kỷ lục này, Bộ GD&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng Ban Cơ yếu Chính phủ nhằm triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa. Bên cạnh việc áp dụng Hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ để bảo mật tối đa đường vận chuyển đề thi, hai bộ đã cụ thể hóa bằng Cơ chế phối hợp 818 giữa Cục Quản lý chất lượng và Cục An ninh chính trị nội bộ (A03). Toàn bộ phần mềm chấm thi trắc nghiệm và phần mềm hỗ trợ ra đề thi đã được rà soát, đánh giá an ninh kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng.

Đánh chú ý, đây là năm đầu tiên các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng được đưa vào sử dụng để phát hiện sớm các hành vi gian lận bằng công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Lực lượng chức năng cũng khuyến khích sử dụng thêm máy quét trong trường hợp cần thiết nhằm ngăn chặn các thiết bị tinh vi ngụy trang dưới dạng kính đeo, nút áo hoặc các vật dụng cá nhân khác.

Đồng thời, công tác tập huấn cho khoảng 6.000 đến 8.000 cán bộ tham gia kiểm tra thi và đội ngũ coi thi được siết chặt với yêu cầu không chủ quan với kinh nghiệm. Khi có tình huống phát sinh tại điểm thi, cán bộ làm thi tuyệt đối không tự ý xử lý mà phải báo cáo đúng quy trình lên Hội đồng thi để tìm phương án tốt nhất, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho thí sinh và tránh các vi phạm hình sự đáng tiếc liên quan đến tính chất tối mật của đề thi.