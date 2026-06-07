Phương án xử lý khi thí sinh mất căn cước sát ngày thi tốt nghiệp THPT

Theo phản ánh gửi tới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, thí sinh Trần Phương Thảo tại Hà Nội cho biết đã làm mất căn cước công dân trong thời gian chuẩn bị dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và đang thực hiện thủ tục cấp lại.

Thí sinh băn khoăn trong trường hợp chưa nhận được căn cước mới, bản thân có thể sử dụng giấy tờ nào thay thế để đăng ký dự thi, giấy hẹn trả căn cước hoặc các giấy tờ xác nhận khác có được chấp nhận không và cần thực hiện thêm thủ tục gì để bảo đảm đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời, trong trường hợp chưa được cấp kịp Căn cước công dân cứng, thí sinh Trần Phương Thảo vẫn tiến hành đăng ký bình thường dựa trên dữ liệu hiện có trên Hệ thống hoặc mã định danh tạm thời do Điểm tiếp nhận hỗ trợ đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giấy hẹn trả Căn cước công dân hoàn toàn được chấp nhận làm minh chứng kèm theo để hậu kiểm. Việc điều chỉnh, cập nhật lại số Căn cước công dân chính xác sẽ được thực hiện sau khi thí sinh đã trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại trường đại học.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2026, vào lúc 14h chiều ngày 10/6, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Sáng ngày 11/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, đề thi được phát lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35. Chiều cùng ngày, thí sinh bước vào thi môn Toán trong 90 phút, đề thi được phát lúc 14h20 và thời gian bắt đầu làm bài là 14h30.

Sáng ngày 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó môn thi thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn thi thứ hai bắt đầu lúc 8h40 và mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ hoàn thành trước ngày 28/6. Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ công bố vào 8h ngày 1/7.

Sau khi có điểm, các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

Số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước. Dữ liệu đăng ký dự thi phản ánh xu hướng lựa chọn các môn học thuộc lĩnh vực STEM tiếp tục gia tăng. Công nghệ công nghiệp là môn có tốc độ tăng mạnh nhất với hơn 204%, tiếp theo là môn Tin học tăng hơn 142%. Bên cạnh đó, Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 570.800 em.