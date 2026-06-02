Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Không để lọt điện thoại và thiết bị gian lận vào phòng thi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sáng 2/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi vừa phục vụ đánh giá kết quả học tập của học sinh theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, vừa là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị sáng 2/6

Theo Bộ trưởng, kết quả kỳ thi cũng phản ánh chất lượng dạy học của từng nhà trường, địa phương cũng như hiệu quả chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là kỳ thi phải bảo đảm tính công bằng, khách quan, nghiêm túc và chất lượng.

Đặc biệt, từ năm nay, kết quả thi càng trở nên quan trọng hơn khi Chính phủ đã ban hành Nghị định 179 về chính sách học bổng đối với một số ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và lĩnh vực công nghệ. Nhiều chương trình đào tạo tài năng cũng sẽ sử dụng kết quả đầu vào để lựa chọn sinh viên, trong đó điểm thi tốt nghiệp THPT là một trong những căn cứ quan trọng.

“Đây là kỳ thi có ý nghĩa lớn đối với học sinh và hệ thống giáo dục. Vì vậy, mọi khâu tổ chức phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm công bằng và chất lượng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nhiều năm qua, kỳ thi tổ chức thành công với tinh thần tạo thuận lợi cho thí sinh. Năm nay, Kỳ thi tổ chức 3 buổi, giảm áp lực, tốn kém cho thí sinh, phụ huynh.

Không chồng chéo trách nhiệm

Đánh giá về công tác chuẩn bị của các địa phương, Bộ trưởng Sơn cho biết, qua kiểm tra và nắm bắt tình hình, hầu hết các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ thi.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để tăng cường hỗ trợ thí sinh ngay từ cơ sở. Các đơn vị cấp xã gần dân hơn, gần thí sinh hơn nên có điều kiện phối hợp, hỗ trợ hiệu quả hơn trong quá trình tổ chức thi.

Tuy nhiên, việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng khiến phạm vi tổ chức kỳ thi tại một số địa phương rộng hơn trước, kéo theo những yêu cầu mới về in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi do đó, địa phương phải có kế hoạch, tính toán các phương án đảm bảo an toàn.

Nhấn mạnh vai trò của công tác chuẩn bị, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn diện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả thực hiện.

“Phải phân công rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi, không để xảy ra chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ”, Bộ trưởng lưu ý.

Ông cũng yêu cầu mở rộng phạm vi tập huấn, không chỉ đối với cán bộ quản lý và giáo viên mà đối với tất cả những người tham gia các khâu của kỳ thi, bởi có nhiều người lần đầu được giao nhiệm vụ.

Sẵn sàng kịch bản ứng phó tình huống phát sinh

Bên cạnh yếu tố nhân sự, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý các địa phương kiểm tra kỹ điều kiện cơ sở vật chất tại từng điểm thi. Ngoài phòng thi, hệ thống điện, nước và các điều kiện phục vụ công tác tổ chức thi, các điểm thi cần bố trí đầy đủ khu vực gửi tư trang cho thí sinh, chuẩn bị phòng y tế và các điều kiện hỗ trợ cần thiết khác sẵn sàng cho các tình huống có thể phát sinh.

Các điểm thi chuẩn bị khu vực gửi đồ đạc, tư trang của thí sinh cũng như cán bộ, giáo viên tham gia nhiệm vụ trong khu vực thi. Đặc biệt, phải nhắc nhở tình trạng thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

“Ngay cả trước khi phát đề thi, cán bộ coi thi phải tiếp tục nhắc nhở thí sinh thêm một lần nữa, tránh trường hợp các em vô tình mang theo điện thoại. Có những trường hợp không cố ý nhưng hậu quả để lại rất lớn” Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu.

Bộ trưởng cũng yêu cầu xây dựng và rà soát kỹ các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra như ùn tắc giao thông, thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh hoặc các sự cố phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Các điểm thi được trang bị phương tiện hỗ trợ ngăn ngừa thí sinh mang thiết bị công nghệ cao cần được tập huấn để cán bộ coi thi có kỹ năng sử dụng, nhận diện, xử lý các tình huống liên quan.

Nguyên tắc xử lý là phải nhanh chóng, kịp thời nhưng bình tĩnh, thận trọng và đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu. Khi có tình huống xảy ra, cán, bộ giáo viên xử lý phải bám sát quy chế, mọi quyết định phải được thống nhất trong Ban Chỉ đạo thi, tránh những sai sót có thể dẫn đến hậu quả lâu dài.

Từ nay đến kỳ thi không còn nhiều thời gian, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục trực tiếp kiểm tra, rà soát các điểm thi. Theo Bộ trưởng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ sẽ là yếu tố quyết định để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và thành công.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, thời điểm này, đề thi đã được chuyển về 34 tỉnh/thành phố để sẵn sàng in sao, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Kỳ thi năm 2026 có nhiều thuận lợi khi tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Cấu trúc, định dạng đề thi đã được công bố từ sớm, học sinh đã được tiếp cận từ lớp 10 nên có sự chuẩn bị kỹ càng.

Tuy nhiên, theo ông Chương, với kỳ thi năm nay, các địa phương đặc biệt lưu ý các rủi ro liên quan diễn biến thời tiết cực đoan từ nắng nóng đến dông lốc, mưa lũ.

Sau sáp nhập, quy mô tổ chức thi tăng mạnh đối với một số địa phương như: TP Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Lâm Đồng…Điều này đặt áp lực lớn lên công tác tổ chức thi, vận chuyển đề thi, bài thi…