Nếu biển động, đề thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được đưa ra Phú Quốc, Côn Đảo thế nào?

Đảm bảo đề thi tốt nghiệp THPT tại những địa điểm đặc biệt

Ngày 2/6, Bộ GDĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị.

Về công tác tổ chức thi tại các địa bàn đặc thù, tỉnh An Giang cho biết đã xây dựng các phương án riêng nhằm bảo đảm việc vận chuyển đề thi, bài thi an toàn, đúng quy chế.

Theo đó, tại đặc khu Kiên Hải, do số lượng thí sinh không nhiều nên toàn bộ học sinh sẽ được đưa vào đất liền để tham dự kỳ thi. Riêng tại đặc khu Phú Quốc, nơi có khoảng 1.448 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ GDĐT.

Trước khả năng thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian diễn ra kỳ thi, An Giang đã chuẩn bị nhiều kịch bản vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT 2026 ra đảo. Phương án chính là vận chuyển từ Rạch Giá đến Hà Tiên rồi bằng tàu, phà ra Phú Quốc. Trong trường hợp thời tiết xấu khiến đường thủy không thể hoạt động, tỉnh sẽ chuyển sang phương án vận chuyển bằng đường hàng không từ Cần Thơ hoặc TP.HCM. Các phương tiện, vé máy bay và điều kiện hậu cần cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Chia sẻ về công tác tổ chức thi tại đặc khu Côn Đảo, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết địa bàn quản lý sau sắp xếp có nơi cách trung tâm gần 200 km, xa hơn nhiều so với trước đây.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đề thi, TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xây dựng phương án vận chuyển và bàn giao đề thi từ sớm. Đối với Côn Đảo, thành phố chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau, trong đó có phương án vận chuyển bằng đường hàng không cùng các phương án dự phòng khác, nhằm bảo đảm đề thi đến điểm thi đúng thời gian, an toàn và đúng quy định trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo ông Hiếu, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP.HCM đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 so với năm 2025. Thành phố đã bố trí 222 Điểm thi với 5.899 phòng thi.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn Thành phố đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và toàn thể hệ thống chính trị. Vì vậy, các văn bản quan trọng ban hành từ sớm, Ban Chỉ đạo thi Thành phố và cấp phường, xã được thành lập và sớm ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị hướng dẫn, tập huấn công tác coi thi, kiểm tra thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo tổ chức Kỳ thi. Đồng thời tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và các phương án đảm bảo tổ chức Kỳ thi tại các phường, xã và các Điểm thi trên địa bàn Thành phố...

Lịch tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Công tác coi thi sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12/6 (trong đó, ngày 10/6 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 tổ chức thi hai môn tự chọn); công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13/6 đến ngày 30/6; công bố kết quả thi vào 8h ngày 1/7 (sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học, cao đẳng).

Kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước), trong đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi. Cụ thể, số lượng thí sinh đăng ký dự thi từng môn như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được giữ ổn định như Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chỉ điều chỉnh một số nội dung trong quy chế để bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy thanh tra các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; do đó, các đơn vị cơ bản đã quen với phương thức triển khai.

Qua theo dõi công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi cho đến thời điểm này cả 34 tỉnh, thành phố đều đang tích cực, chủ động chuẩn bị cho Kỳ thi. Các địa phương đã chủ động ban hành hệ thống văn bản để phục vụ công tác tổ chức Kỳ thi: Phương án, kế hoạch tổ chức Kỳ thi, hướng dẫn triển khai thực hiện, văn bản phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan trong tổ chức Kỳ thi.

Về khó khăn, Bộ GDĐT cho biết Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức vào tháng 6 hằng năm do đó tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai năm 2026 đã được dự báo sẽ có diễn biến thời tiết phức tạp như: cả nắng nóng, dông lốc và mưa, bão, lũ xuất hiện nhiều đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức tại 34 tỉnh/thành phố (sau sáp nhập) theo đó quy mô số lượng thí sinh trên một tỉnh tăng mạnh so với trước đây. Ví dụ: TP.HCM năm nay dự kiến có 150.000 thí sinh dự thi (tăng hơn 50% so với năm 2025; Ninh Bình dự kiến khoảng 50.000 thí sinh tăng khoảng 4 lần so với năm 2025). Điều này dẫn đến các sở GDĐT cần chủ động xây dựng phương án, cách thức tổ chức và quản lý để bảo đảm vận hành tốt với quy mô tổ chức thi mở rộng so với các năm trước đây.

Nhiều giải pháp ngăn chặn hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Công an, Bộ Y tế, Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ GDĐT đã báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ thi; đồng thời trao đổi, lưu ý nhiều giải pháp nhằm bảo đảm Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an trao đổi tại hội nghị.

Liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an khẳng định, lực lượng công an được huy động tối đa để hỗ trợ các khâu của kỳ thi; xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại các điểm thi, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, bão lũ.

Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối với khâu ra đề thi, vận chuyển đề thi, bàn giao đề thi và bảo vệ khu vực in sao đề thi. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ đã rà soát, đánh giá an ninh đối với các phần mềm phục vụ kỳ thi, kịp thời khắc phục những tồn tại nhằm bảo đảm hệ thống vận hành an toàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Công an đặc biệt quan tâm là chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát tán thông tin sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi.

Theo ông Vũ Mạnh Tuân, thực tiễn các năm gần đây, việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ngày càng tinh vi. Vì vậy, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt để 100% thí sinh, phụ huynh và cán bộ tham gia kỳ thi nắm vững các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; nhận thức rõ việc làm lộ, lọt đề thi hoặc thông tin liên quan đến đề thi không chỉ vi phạm quy chế mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.