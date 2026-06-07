Chiếc điện thoại đặc biệt được hoạt động trong khu vực thi tốt nghiệp

​Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm luôn được xem là một trong những kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước, với sự tham gia của hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Nhằm bảo đảm an toàn, minh bạch cho kỳ thi trong bối cảnh công nghệ phát triển, Bộ GD&ĐT tiếp tục siết chặt các quy định trong kỳ thi năm 2026 diễn ra ngày 11 - 12/6 tới.

Một trong những yêu cầu quan trọng là các điểm thi kiểm soát tuyệt đối các thiết bị thu, phát thông tin trong khu vực thi của cả thí sinh lẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.

Đối với thí sinh, trước kỳ thi đã được thầy cô giáo nhắc nhở, lưu ý, tuyệt đối không được mang thiết bị có chức năng thu phát thông tin vào khu vực thi. Đồ đạc, tư trang cá nhân được gửi ở một khu vực cách xa phòng thi tối thiểu 25 mét. Khu vực gửi đồ do điểm thi bố trí.

Việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi dù không sử dụng nhưng khi phát hiện đều bị xử lý theo quy định.

Thanh niên tình nguyện hướng dẫn thí sinh gửi điện thoại vào khu vực cách xa phòng thi. (ảnh: Hà Linh)

Không chỉ thí sinh, quy chế thi cũng quy định nghiêm ngặt đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi.

Cụ thể, khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, giáo viên không được mang các thiết bị thu phát thông tin; không được làm việc riêng; không được hút thuốc; không được sử dụng đồ uống có cồn. Khi có tình huống phát sinh, cán bộ không được tự ý xử lý các tình huống mà phải tuân thủ quy chế.

Trước mỗi buổi thi, trưởng điểm thi phải thu và lưu giữ các phương tiện thu phát thông tin cá nhân của tất cả những người làm nhiệm vụ tại điểm thi đến khi kết thúc buổi thi.

Giữa hàng loạt quy định nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, có một chi tiết đặc biệt đó là, trong nhiều khu vực trọng yếu của kỳ thi, vẫn có ít nhất một chiếc điện thoại được phép hoạt động.

Cụ thể, quy chế quy định: "Tại mỗi khu vực in sao đề thi, coi thi, làm phách bài thi tự luận, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi phải bố trí tối thiểu 1 điện thoại cố định có loa ngoài".

Riêng với khu vực in sao đề thi và làm phách bài thi tự luận, điện thoại này phải có thêm chức năng ghi âm hoặc điện thoại cố định và thiết bị ghi âm điện thoại cố định có loa ngoài và không có chức năng kết nối internet. Các thiết bị này đặt tại phòng làm việc chung/phòng trực bảo đảm an ninh, an toàn.

Riêng ở điểm thi, nếu không thể bố trí được điện thoại cố định vì lý do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng thi quyết định bố trí điện thoại di động không có chức năng ghi hình, không có thẻ nhớ, không có chức năng kết nối mạng internet và được niêm phong khi không sử dụng.

Không chỉ giới hạn về thiết bị, quy trình sử dụng chiếc điện thoại đặc biệt này cũng được kiểm soát nghiêm ngặt. Điện thoại chỉ được dùng cho chức năng nghe và gọi để liên lạc với Hội đồng thi, Ban Chỉ đạo thi các cấp.

Mọi liên lạc qua điện thoại đều phải bật loa ngoài để nghe công khai và phải ghi nhật ký, có sự chứng kiến của các lực lượng khác.

Tại kỳ thi năm ngoái, Bộ GD&ĐT cho biết, vẫn có 41 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Cơ quan công an cũng xác định có thí sinh sử dụng công nghệ AI, chụp 1 phần câu hỏi đề thi chuyển qua ứng dụng AI giải đề hoặc sử dụng camera gắn vào tay áo, gửi đề ra ngoài nhờ người khác giải hộ.

Chỉ đạo trước khi diễn ra kỳ thi năm nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu các địa phương rà soát kỹ càng tất cả các khâu công tác chuẩn bị, có phương án phòng ngừa gian lận thi bằng thiết bị công nghệ cao. Ông yêu cầu các điểm thi, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ coi thi, đồng thời tiếp tục nhắc nhở thí sinh trong buổi tập trung và trước giờ phát đề thi về việc thực hiện nghiêm quy chế, không mang thiết bị điện thoại, thiết bị công nghệ vào phòng thi.